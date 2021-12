Trois questions à Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France, alors que le plan blanc est déclenché dans sept régions de France et que l'on s'attend à ce qu'il soit étendu à tout l'hexagone.

Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France © AFP / Ludovic Marin

Pour éviter un engorgement des services de soins critiques, sept régions ont réactivé le plan blanc, qui permet notamment de déprogrammer des opérations et de réaffecter des personnels vers les services de soins critiques. La mesure devrait s'étendre à l'ensemble du territoire dans les prochains jours.

Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France était l'invité du journal de 13h.

FRANCE INTER : Qu'est-ce qui change pour l'hôpital avec cette vague par rapport aux vagues précédentes ?

FREDERIC VALLETOUX : On voit que tous les territoires sont concernés par ce plan blanc contrairement à la première vague. Il faut préparer les hôpitaux à passer à une situation d'urgence, à déprogrammer des opérations et réaffecter des personnels vers les services de soins critiques. On voit que les chiffres montent, pour l'hôpital le pire est à venir. Cela veut dire mobiliser des effectifs dans une période toujours tendue, indépendamment des périodes de crise. Je rappelle que pour les hospitaliers c'est bientôt la deuxième année de mobilisation.

La cinquième vague sera de moindre ampleur que la première, mais c'est la fatigue, on se remobilise sans cesse, la tension est permanente. Il y a moins de monde à l'hôpital qu'il y a deux ans, alors qu'il était déjà en tension, et qu'on manquait déjà de personnel.

Faites-vous appel à l'aide du secteur privé ?

FREDERIC VALLETOUX : Les derniers semaines de l'année et sans doute les premières de 2022 vont être très tendues, donc il faut retrouver l'esprit de solidarité de la première vague, à l'époque les cliniques avaient pris leur part dans la prise en charge de l'épidémie. En cette fin d'année, il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des cliniques fermées et que les patients soient reportés dans le public. Il faudrait que le secteur privé participe de manière plus affirmée en cette période de fêtes.

Etes-vous favorable à la vaccination obligatoire ?

FREDERIC VALLETOUX : Je crois qu'on doit avoir ce débat , sans tabou. L'Allemagne l'a fait, d'autres pays y réfléchissent, comme l'Italie et l'Espagne. Moi j'y suis favorable, comme je l'étais dès le début pour les soignants. Si on veut sortir définitivement de cette épidémie, c'est l'arme ultime, donc ça me semblerait une bonne mesure.