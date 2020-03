En Bourgogne, le château de Coubran au nord de la Côte d’Or - un hôtel restaurant, 1 étoile au Michelin - est fermé depuis plus de dix jours maintenant. Alors pour se rendre utiles, les propriétaires et le chef japonais ont décidé de cuisiner gratuitement pour les soignants du CHU de Dijon.

Les cuisines du chateau de Courban, en Côte d'Or, où le chef étoilé va préparer des repas pour les soignants du CHU de Dijon © Radio France / Rémi Brancato

La cour de ce beau château est vide, la salle de restaurant aussi, il faut arriver dans les cuisines pour trouver un peu d'activité. Takashi Kinoshita, le chef japonais de ce restaurant, une étoile au Michelin, reprend du service après plus d'une semaine de confinement. Au menu repas froid pour les soignants. "On a préparé une quiche de jambon blanc à la truite fumée. Le chef pâtissier à préparé sa spécialité : les choux à la crème, et des meringues aux amandes, parce que c'est important de bien manger." Et forcément, le chef est exigeant sur la qualité.

Mylene Vandendrische, la propriétaire des lieux, ne supportait pas de rester les bras croisés. Elle avait besoin de se rendre utile. "Notre métier, c'est la générosité et aujourd'hui, on n'arrive plus à être généreux parce qu'on a plus d'hôtes dans notre maison. Donc on a décidé de faire cette action auprès des soignants.

"L'idée, c'est de leur offrir un petit moment de gourmandise dans leur journée"

Ce week-end elle a donc écrit un message sur Facebook pour lancer l'initiative. "Deux minutes après le post, on avait déjà les appels des fournisseurs locaux pour offrir la marchandise. Ça nous touche beaucoup. Ça veut dire que tout le monde est concerné."

Dimanche, le restaurant livrera plus de 100 plateau repas, dans les emballages individuels, préparés avec beaucoup de précautions. "Un restaurateur à coté a accepté tout de suite", expliqueMylene Vandendrische. "Il a dit à notre chef 'Je viens avec toi avec mon camion frigorifique et on y va ensemble'

Takashi Kinoshita fera donc plus d'une heure de route dimanche jusqu'à Dijon. "Ça me manque, la cuisine, ça me manque. Je suis vraiment content de participer à cette action."

105 soignants pourront déguster ce plateau repas gastronomique bien mérité.