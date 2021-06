La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé ce jeudi de vérifier les traces d'une infection passée de Covid-19 chez les personnes venues recevoir leur première injection de vaccin, une mesure qui permettrait de libérer "plusieurs millions" de doses supplémentaires.

Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a annoncé dès mercredi : il suivra l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) sur de possibles "tests sérologiques rapides pour détecter la présence d'anticorps, et dans ce cas-là, une seule dose suffira".

Finalement, l'autorité sanitaire préconise ce jeudi de réaliser cette "sérologie pré-vaccinale" avec un test rapide, appelé TROD (tests rapides d’orientation diagnostique) : une goutte de sang est prélevée au bout du doigt et le résultat est obtenu 15 minutes plus tard. Il permet de savoir si l'on est déjà porteur d'anticorps contre le Sars-CoV-2, signe que l'on a déjà été en contact avec le virus. Or, pour les personnes porteuses d'anticorps, une seule dose de vaccin suffit pour être entièrement protégé.

Dans un avis du 11 février dernier, la HAS avait recommandé de vacciner avec une seule dose en cas d'infection antérieure prouvée par le virus Sars-CoV-2. Selon la présidente de la HAS :

De nouvelles publications scientifiques confirment que la protection vaccinale des personnes qui ont été infectées par le virus est meilleure après une seule dose de vaccin que celle des personnes jamais infectées et qui reçoivent deux doses.

Objectif : libérer des doses

En cas de test positif, le rendez-vous pour la deuxième dose pourra donc être annulé.

On compte beaucoup sur les TROD pour libérer des doses,

a déclaré Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations à la HAS.

Selon l'autorité sanitaire, plusieurs millions de doses seraient ainsi rendues disponibles pour accélérer la protection de la population française contre la Covid.

Dans son avis, la HAS rappelle qu'on estime à 23% le taux de la population ayant été infectée alors que 8% seulement ont été dépistés par test PCR ou antigénique.

Il serait donc utile d’identifier tous ceux qui ont été infectés sans le savoir : cela permettrait de simplifier le schéma vaccinal des personnes concernées, et de mieux protéger la population dans son ensemble en vaccinant plus rapidement plusieurs millions de personnes supplémentaires dans les créneaux et avec les doses ainsi libérées.

Cibler les plus jeunes

Par ailleurs, la HAS rappelle que nous entrons dans une phase de la campagne de vaccination qui cible les plus jeunes. Or, les plus jeunes sont plus susceptibles d'avoir fait une forme asymptomatique de l'infection qui est donc passée inaperçue. D'où l'intérêt de procéder à ces tests avant de prévoir une double vaccination.

La HAS recommande de tester d'abord dans quelques centres de vaccination si cette disposition "ne perturbe pas l'organisation de la campagne, avant tout déploiement à grande échelle".