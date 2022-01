Une proposition de loi est examinée par la commission des lois de l'Assemblée nationale à partir de mercredi pour permettre à ceux qui veulent modifier leur nom en gardant celui d'un des parents ou en accolant les deux de pouvoir le faire une fois dans leur vie.

C'est parfois une véritable souffrance de porter un nom de famille que l'on rejette. Image d'illustration. © Getty

C'est parfois un fardeau si lourd à porter. La commission des lois de l'Assemblée nationale examine à partir de ce mercredi une proposition de loi LREM de Patrick Vignal pour garantir l'égalité et la liberté dans l'attribution du nom de famille. Derrière ce texte, des milliers de personnes attendent de pouvoir changer de nom en remplaçant par exemple celui qu'il porte, le plus souvent le patronyme du père, par celui de la mère, ou en accolant les noms de deux parents à l'état civil.

La démarche existe déjà mais elle est compliquée : sur 4.000 demandes recensées en 2021 par le ministère de la Justice, environ un tiers aboutit au bout d'un processus long, coûteux, demandant de répondre à des questions très intimes. La proposition de loi prévoit justement de simplifier ce processus.

Enlever ce nom qui me rattache à une personne que je ne considère plus comme un membre de ma famille.

Tout est parti d'une mère de famille de Palavas-les-Flots, Marine Gatineau Dupré qui, en 2020, a décidé de réagir aux difficultés qu'elle rencontrait au quotidien pour voyager ou inscrire ses enfants à des activités extrascolaires parce qu'ils portent le nom de leur père. Depuis, son collectif "Porte mon Nom" a reçu des milliers de témoignages qui révèlent l'inadaptation de la loi aux familles recomposées d'aujourd'hui mais aussi de véritables souffrances à porter un nom de famille que l'on rejette. C'est le cas de Sophie, 22 ans, étudiante dans le sud de la France et qui témoigne auprès de France Inter.

FRANCE INTER : Pourquoi vouloir supprimer de votre nom celui de votre père ?

SOPHIE : "Dans mon histoire difficile, j'ai quand même cette chance de porter depuis ma naissance le nom de ma mère, ce qui a empêché pendant mon enfance de devoir justifier que ma mère était bien ma mère, etc. Puis mon père a décidé d'accoler son nom au sien. Je me suis retrouvée avec ce double nom que je ne reconnais pas. [Son père a été condamné pour un viol dans le cercle familial indirect de Sophie, NDLR]. Je pense que j'ai réussi à me reconstruire plus ou moins psychologiquement. Maintenant, l'étape supérieure, c'est d'enlever ce nom qui me rattache à cette personne que je ne considère plus comme un membre de ma famille. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est vraiment symbolique. Ce serait l'aboutissement de quelque chose, me dire ça y est, je suis passée à autre chose. Je ne veux pas me dire que les choses que je peux accomplir dans ma vie, je vais les accomplir sous ce nom là. J'en ai parlé effectivement à mon entourage, y compris la victime du viol. Tout le monde me soutient dans ces démarches-là."

Comment vivez-vous au quotidien le fait de porter le nom de votre père que vous rejetez ?

"À quel point je ne supporte plus ce nom ? Tout simplement, je ne l'utilise pas au quotidien. J'évite de mettre mon nom de famille sur les réseaux sociaux de manière générale, adresse mail comprise. Quand je signe un document, je le signe au nom de ma mère donc une seule partie de mon nom de famille. Quand je me présente à quelqu'un, je me présente aussi avec seulement la moitié de mon nom de famille. En fait, le nom de mon géniteur, je ne l'utilise que quand il s'agit de documents très formels, pour mes inscriptions à l'université, etc..."

Avez-vous entamé des démarches ?

"Cette démarche de changer une partie de mon nom de famille, c'est arrivé assez récemment même si j'y pense depuis plusieurs années. En septembre dernier, j'ai pris rendez-vous avec deux juristes pour voir ce qu'il était possible de faire. J'ai vu deux juristes. Il y en a une pour qui, effectivement, ma demande était légitime, une pour qui ça ne paraît pas forcément si légitime que ça. Je ne comprends pas cette histoire de légitimité. Je trouve que c'est subjectif et on ne peut pas juger de ça. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que c'était des démarches qui étaient coûteuses financièrement, que ça prend du temps avec beaucoup d'étapes et que surtout, il faut se justifier. C'est quelque chose qui est rendu public [la loi actuelle prévoit une publication au journal officiel, NDLR]. J'ai trouvé ça extrêmement injuste. Je vais donc attendre que la loi change. Je pense que cette proposition de loi ne vise pas à enlever des libertés ou des droits à certains. Elle vise juste à augmenter les libertés, les droits de chacun et à rendre notre pays un peu plus égalitaire. Pour moi, il est temps de changer les choses et il ne faut pas avoir peur des changements."