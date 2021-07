À Paris, la boutique du Conseil constitutionnel vient de lancer une collection d'objets à la tonalité insolite et décalée. Du parapluie "Principe de précaution" au parapluie "Question prioritaire de constitutionnalité", ces produits visent à ouvrir l'image du très statutaire Conseil des sages à un public plus vaste.

Les objets originaux vendus dans la boutique du Conseil constitutionnel © Radio France / JB

À Paris, si vous voulez un souvenir de la ville, il y a les grands classiques : la petite Tour Eiffel, la reproduction de la Joconde... et désormais, à côté de cela, des chaussettes "Liberté de circulation" ou un bloc notes "Bloc de constitutionnalité". Cette collection de produits insolites, elle vient d'être lancée par le Conseil constitutionnel, en association avec la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.

Ainsi, à côté des très sérieux livres sur l'Histoire du Conseil constitutionnel, on trouve désormais, dans la petite boutique qui donne directement sur la cour du Palais-Royal et ses fameuses Colonnes de Buren, des objets en forme de clin d'œil, chacun faisant écho à un principe de droit constitutionnel : on retrouve ainsi un carnet "Questions prioritaires de constitutionnalité" ou un très amusant parapluie estampillé "Principe de précaution".

Le parapluie "Principe de précaution", l'un des objets phares de la collection © Radio France / JB

Pour la directrice commerciale et marketing de la RMN-GP, Marianne Lesimple, l'objectif est d'élargir le public visé : "Cela permet, dans un univers très condensé, d'avoir une offre pour tous les publics, avec un côté sérieux pour des personnes attachées aux institutions, et aussi un côté plus ludique pour les publics plus jeunes, pour leur offrir une préhension différente de l'art". La gamme a été élaborée au fil de discussions entre la RMN-GP et le Conseil constitutionnel, explique Marianne Lesimple, qui explique que "la ligne présentée ici ne correspond pas forcément à celle que l'on imaginait au départ, mais en ajoutant certains produits, en en ôtant d'autres, on a obtenu une ligne cohérente".

"On a travaillé sur les sujets que l'on souhaitait porter pour le grand public, et sur comment leur apporter un côté décalé tout en restant sérieux sur les valeurs du Conseil".

Une spécialiste des objets dérivés

Pour créer ces objets, le Conseil constitutionnel a fait appel à une spécialiste en la matière : Pascale Brun d'Arre, artiste spécialisée dans les produits dérivés, qui a travaillé précédemment avec l'Assemblée nationale ou le musée du Louvre. C'est pour son regard décalé que les institutions font appel à elle : "C'est important de traiter les choses avec légèreté. Souvent les produits dérivés sont trop le reflet de ce qu'il y a dans une exposition ou une institution", explique-t-elle. "C'est intéressant de proposer autre chose que des reproductions".

Pascale Brun d'Arre, conceptrice des objets du Conseil constitutionnel © Radio France / JB

Se replongeant dans ses cours de droit, Pascale Brun d'Arre a notamment tenu à se pencher sur la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dont la définition exacte est notée sur un bloc-notes. "Quand on se lance sur une nouvelle lignes d'objets", explique-t-elle, une fois le cahier des charges et la charte graphique définis, "on collecte tout ce qui existe, on lit tout ce qui est disponible sur ces institutions, pendant un mois je ne pense qu'à ça, je ne parle que de ça, et au bout de ce mois, je propose mes idées", dit-elle, expliquant qu'après, ce sont des fabricants (français, dans le cas des produits du Conseil constitutionnel) qui ont été chargés de donner corps à ces objets.

La collection est appelée à s'enrichir dans les mois qui viennent : un bonnet "Liberté de penser" est notamment prévu pour l'automne.