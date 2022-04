Depuis le 1er avril, le site américain de discussions Reddit a ressuscité un classique de la culture web : le r/place, une création artistique collective où chaque internaute peut placer un pixel de couleur. L'occasion d'une bataille pour le plus grand territoire menée par des streamers sur Twitch.

De très nombreux motifs apparaissent dans le "Reddit Place" © Capture écran Reddit

Depuis ce week-end, Twitch et Twitter sont peuplés de dizaines d’images pixelisées, représentant tour à tour des icônes de la pop culture, des "memes" venus d’Internet ou même… un gigantesque drapeau français. Sous le mot-clé #RedditPlace, une véritable guerre de territoires numériques semble se dérouler depuis plusieurs jours. Pour comprendre ce dont il est question, il faut revenir… cinq ans en arrière. À l’époque, le site américain Reddit, connu pour ses "subreddits", des canaux de discussion thématiques, lance un projet étonnant pour le 1er avril : le "r/place".

Pendant cinq jours, les internautes peuvent alors participer à une immense création collective sur lequel chacun et chacune peut, toutes les cinq à vingt minutes, placer un point, un pixel, sur un espace initialement blanc, mais très rapidement rempli. À mesure d’un pixel toutes les cinq minutes, il faut donc coopérer à plusieurs pour créer des dessins sur de plus grandes surfaces. Ainsi, la coopération de plusieurs milliers d’internautes a permis la création de dessins sur cette surface, incluant pour certains des milliers de pixels. En avril 2017, le "r/place" de Reddit a écrit une ligne de l’histoire de la culture web.

Une progression rapide

Cinq ans après, Reddit a décidé de relancer l’expérience. Le 28 mars dernier, le site a annoncé le retour du subreddit "Place", avec une toute nouvelle grille de pixels à colorer. Très rapidement, de nouveaux groupes, présents sur le logiciel Discord ou au sein de communautés de nombreux streamers et streameuses sur Twitch, ont planifié des créations collectives. Dès le lancement de l’opération le 1er avril, l’espace de la "Reddit Place" s’est rempli bien plus vite qu’il y a cinq ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Au cœur de ce gigantesque dessin collectif, comme lors de la précédente édition, les références à la culture web et à la culture pop se multiplient. On y trouve, pêlemêle, Star Wars, les Daft Punk, le personnage de jeu vidéo Kirby ou le logo d'une entreprise de jeux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Mais le plus caractéristique de cette effervescence, c'est une bataille de drapeaux et de territoires entre pays : déjà en 2017 de nombreux drapeaux nationaux avaient vu le jour dans l'œuvre finale. Mais cette fois, les batailles entre internautes font rage, et particulièrement autour du drapeau français : dimanche, le streamer Kameto a initié un immense drapeau français dans le coin inférieur gauche de l'image, appelant ceux et celles qui le suivaient sur Twitch à faire des "raids", c'est-à-dire à poser un grand nombre de points en même temps. Celui-ci a plusieurs fois fait l'objet de tentatives de "recouvrage" par d'autres internautes, mais a été fermement défendu tout au long de la nuit de dimanche à lundi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans plusieurs zones du dessin, on a vu poindre une Tour Eiffel, une Notre-Dame de Paris, ou encore une baguette de pain. Un portrait de Zinedine Zidane a aussi vu le jour temporairement au cœur du drapeau français. D'autres pays, comme la Belgique, ont aussi leur propre paysage culturel représenté dans ce grand dessin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Comme beaucoup de phénomènes web, celui-ci a eu une récupération politique : lundi, Eric Zemmour a posté un tweet félicitant les internautes "qui défendent notre beau drapeau tricolore". Mais cette bataille pour le drapeau français n'a pas conquis toute la communauté française, certains reprochant aux Français de vouloir prendre trop d'espace sur le dessin final, au détriment notamment des petites communautés qui tentaient de créer de "vrais" dessins.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Au croisement des drapeaux français et allemand, après un drapeau européen, c'est le logo de la chaîne franco-allemande Arte qui est apparu, et est depuis bien protégé. Lundi, pendant l'écriture de cet article, une "écoutille", l'emblème de Radio France, a lui aussi fait son apparition dans le "Reddit Place".