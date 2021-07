Alors que le Portugal et l'Espagne font face à une recrudescence de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement recommande aux Français d'éviter ces destinations pour leurs vacances.

L'arrivée des touristes au Portugal après le premier confinement en 2020. © Maxppp / MAXPPP

"_Evitez l'Espagne, le Portugal dans vos destination_s. " Voilà le conseil donné par le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, invité sur le plateau de France 2, jeudi 8 juillet. "Mieux vaut rester en France ou aller dans d'autres pays", a-t-il insisté. En effet, les deux pays du sud de l'Europe font face à une recrudescence du nombre de cas de Covid-19.

Des mesures "renforcées" envisagées sur les déplacements à l'étranger

L'Espagne est sur le point d'affronter une cinquième vague, touchant particulièrement les jeunes. A la différence d'autres pays européens, qui ont ouvert la vaccination aux plus jeunes, l'Etat espagnol a pris du retard. Le pourcentage des 20-29 ans ayant reçu au moins une dose d'un vaccin est de seulement 14,4%, alors qu'il est de 64,1% pour l'ensemble de la population, d'après les chiffres officiels.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avec l'été, les soirées étudiantes dans les bars, les appartements ou les discothèques ont donc fait exploser le taux d'incidence chez les plus jeunes. Il s'est hissé à 814 cas pour 100.000 personnes sur 14 jours pour les 20-29 ans mercredi, soit plus du triple de l'incidence moyenne pour l'ensemble de la population. Conséquence : plusieurs régions autonomes espagnoles resserrent la vis. Les boîtes de nuit referment leurs portes pour quinze jours en Catalogne à partir de vendredi, et les autorités recommandent de porter le masque en extérieur. Au nord, la Castille-et-León envisage de rétablir le couvre-feu.

C'est d'ailleurs ce qu'a décidé le gouvernement socialiste au Portugal. Vendredi 2 juillet, il a réimposé un couvre-feu nocturne dans les 45 municipalités les plus touchées, dont la capitale Lisbonne et Porto. Le variant Delta représente 90% des nouveaux cas, contre 40% en France, où onze régions voient leur taux d'incidence grimper comme en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Un nouveau Conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi. "On va les décider dans les prochains jours mais nous pourrons avoir des mesures renforcées" s'agissant des déplacements à l'étranger a prévenu Clément Beaune.