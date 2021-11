Poussé par les critiques reprochant aux géants du web de ne pas agir contre le harcèlement en ligne, YouTube a annoncé mercredi que le nombre de mentions "Je n'aime pas" sous ses vidéos serait désormais masqué. Mais pour certaines associations, ce changement est insuffisant.

Youtube va masquer le nombre de "Je n'aime pas" [photo d'illustration]. © Maxppp / SIMON DAVAL

Le nombre de pouces pointés vers le bas va disparaître de YouTube. Après avoir mené un test en début d'année, la plateforme a annoncé mercredi que le nombre de mentions "Je n'aime pas ce contenu" serait désormais masqué. Les utilisateurs auront toujours la possibilité de cliquer sur le pouce négatif mais ils ne verront plus s'afficher le décompte. Les créateurs pourront pour leur part prendre connaissance (ou non) du nombre d'avis négatifs, mais dans leur espace privé YouTube Studio, où ils peuvent consulter différentes données sur leur chaîne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'objectif de ce changement est de lutter contre le harcèlement en ligne et les attaques ciblées. "Nous voulons créer un environnement inclusif et respectueux qui permette aux créateurs de connaître le succès et de s'exprimer en toute sécurité", a indiqué YouTube dans un communiqué. "Cette nouveauté fait partie des nombreuses mesures que nous prenons pour continuer à protéger les créateurs du harcèlement", a ajouté la plateforme.

Un coup d'épée dans l'eau ?

Car cette mesure reste insuffisante pour certaines associations. "C'est souvent sur les commentaires qu'il y a du cyberharcèlement et de la haine en ligne", relève Magali Chavanne, présidente de l'association Cybhar'So, qui lutte contre le harcèlement en ligne. "Ces grands groupes ont beaucoup d'argent et devraient faire de la prévention une priorité et engager plus de modérateurs pour que YouTube soit un peu plus sain", insiste-t-elle, en précisant que "pour aller plus loin, il faudrait mettre beaucoup plus de modérateurs humains et non robotiques".

Critiqués, les géants du web commencent à agir

Depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux et plateformes de vidéos sont sous le feu des critiques pour leur manque d'implication et d'engagement dans la lutte contre le harcèlement. Fin octobre, des représentants de TikTok, Snapchat et YouTube ont dû répondre à des parlementaires américains les accusant de nuire à la santé mentale et physique des plus jeunes. La quête effrénée des "likes" inquiète en effet de nombreux psychologues. "Des choses néfastes se passent sur Instagram, on les voit", a reconnu Adam Mosseri, le patron d'Instagram en mai dernier. "Avec un milliard de personnes (sur l'application), nous avons toute l'humanité, des bons, des brutes et des truands", a-t-il souligné. Depuis mai, les utilisateurs de Facebook et d'Instagram ont eux aussi la possibilité de masquer le nombre de "likes" que recueillent leurs publications.

Ces inquiétudes ont été confirmées par les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen. Début septembre, cette ancienne employée de Facebook a confié au "Wall Street Journal" des documents internes au géant américain. Dans les articles des "Facebook Files", on apprend notamment que Facebook savait, via une étude, qu'Instagram avait une très mauvaise influence sur la santé psychologique des adolescentes. Des conclusions que Frances Haugen a de nouveau exposées devant les parlementaires français mercredi.