Deux heures trente d'interview, des témoignages inédits dans les médias, notamment celui d'un viol présumé sur mineure. La réaction pour la première fois depuis le début de l'enquête de l'ex-PDG de TF1 Nonce Paolini. Nous vous résumons ce qu'il faut retenir de l'émission spéciale de Mediapart.

Dix-huit femmes témoignent en plateau dont deux de dos, et deux à distance, dans l'émission de Mediapart, diffusée ce mardi 10 mai à 19h. © Sébastien Calvet / Mediapart

"C'est un évènement exceptionnel. Jamais les femmes dont vous allez entendre les récits n'avaient été réunies sur une même émission", annonce la journaliste et présentatrice de Mediapart Valentine Oberti. Le média d'investigation en ligne diffuse ce mardi 10 mai sur son son site (en accès libre) une émission spéciale intitulée "Vingt femmes prennent la parole".

Ces vingt femmes ont témoigné dans l'enquête judiciaire visant Patrick Poivre d'Arvor et racontent à visage découvert, certaines pour la première fois, les violences sexuelles (viols, agressions sexuelles, harcèlement) et comportements inappropriés qu'elles disent avoir subi de sa part. Le 26 avril dernier, l'ancien présentateur vedette de TF1 a porté plainte contre 16 femmes pour "dénonciation calomnieuse".

Plusieurs nouveaux témoignages dans les médias

Plusieurs des femmes sur le plateau parlent pour la première fois à un média. "J'ai été violée par Monsieur Patrick Poivre d'Arvor en 1985. J'avais 23 ans, et j'ai mis 36 ans à porter plainte", annonce Marie-Laure Eude-Delattre, en guise de présentation.

Juste après elle, Margot Cauquil-Gleizes, enseignante, prend la parole : "Être ici aujourd'hui à visage découvert c'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur, que je maintiens mon témoignage."

Il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans, et il m'a agressée sexuellement à l'âge de 24 ans.

Patrick Poivre d'Arvor n'a pas souhaité s'exprimer dans cette émission, rapporte Médiapart, mais il a fait savoir par l'intermédiaire de son avocat qu'il "conteste toute violence, sexuelle ou non, à l’égard des femmes qui l’ont accusé", rapporte la présentatrice.

Patrick Poivre d'Arvor est présumé innocent. Nous ne nous substituons pas à la justice (Médiapart)

Des récits hors du monde journalistique

Marie-Laure Eude-Delattre et Margot Cauquil-Gleizes ne sont pas journalistes. C'est l'une des forces de cette nouvelle émission. Elles décrivent en revanche un même mode opératoire. Elles sont invitées, très jeunes, à discuter de leur travail dans la chambre d'hôtel du présentateur du JT, lors de festivals à Cannes et à Sète, dans les années 1980.

À l'époque, Marie-Laure cherche un stage chez Antenne 2. Le présentateur l'invite à en discuter après une projection, minuit passé, dans son hôtel. Elle le suit car elle croit naïvement jusqu'au dernier moment se rendre "sur la terrasse" de l'hôtel. "Il a fermé la porte à clé", raconte-t-elle. "Et là je l'ai vu nu comme un vers, qui se frottait sur le canapé. J'étais dans un état de sidération, je n'ai pas bougé."

Je me souviens juste que j'étais allongée, qu'il m'a enlevé mon pantalon, ma culotte, qu'il est rentré. C'est tout ce qui s'est passé. C'est 'bout de viande', j'en ai besoin, je le prends.

"Ça a duré cinq minutes, pas plus", confirme Margot, mineure à l'époque des faits présumés. Comme elles, les femmes témoignent les unes après les autres, en comparant leurs expériences. "C'est exactement le même mode opératoire", confirme Charlotte Crenn, restauratrice en Bretagne, qui a porté plainte pour agression sexuelle en 2014.

Un homme "qui en imposait"

Plusieurs disent avoir été impressionnées par la star, et racontent la honte durant des années, et le sentiment de culpabilité, de s'être rendues au rendez-vous. "J’étais petite stagiaire toute guillerette, attirée par la lumière. J'étais naïve, et je me suis retrouvée devant un homme qui était célèbre, qui en imposait", raconte Marie-Laure. Charlotte se souvient elle d'une position de "domination" dans sa posture, lorsqu'elle le rencontre dans un salon littéraire, puis chez lui.

Deux femmes qui avaient témoigné anonymement dans le journal Libération en novembre 2021 ont accepté de montrer leur visage. Elles se prénomment toutes les deux Camille, et toutes deux ont porté plainte pour agression sexuelle. À l'époque des faits présumés, l'une travaillait au ministère de la culture (2009), l'autre était hôtesse d'accueil au Club Med (2013).

La force de l'image

La photo des 16 femmes, qui regardent dans la même direction (celle des journalistes) est frappante. Celles qui ne se connaissaient pas avant l'ouverture des premières enquêtes au Printemps 2021 sont désormais réunies au sein d'une association "#Metoo médias" et font "bloc", déclare Florence Porcel, à l'origine de la première plainte contre PPDA en février 2021, et qui ne revient pas sur son cas personnel dans cette émission.

Elles sont âgées de 28 à 63 ans. Certaines se tiennent la main, en soutien. Deux femmes parlent de dos, avec une voix modifiée. Elles souhaitent rester anonymes, pour ne pas "revivre les choses de manière encore plus douloureuse ", ou par peur de pressions. Chloé, journaliste déclare : " Lui et son entourage n’hésitent pas à faire pression de manière à la fois très agressive et pathétique pour essayer de (...) faire taire, et de faire (...) sanctionner. Moi c’est ce qui m’est arrivé."

Quelle responsabilité de la chaîne TF1 ?

La deuxième partie du documentaire est consacrée aux conséquences qu'ont eu ces faits présumés, qu'elles racontent, sur leurs vies, et à des discussions sur la honte et le consentement. Elles évoquent un éventuel procès à venir. Enfin, la responsabilité de TF1 est évoquée.

L'ancien patron de TF1 Nonce Paolini (DRH jusqu'en 2008 - date à laquelle PPDA a quitté la présentation du JT de 20h - puis PDG jusqu'en 2016), s'exprime en vidéo, pour la première fois depuis le début de l'affaire en février 2021. " Je veux leur dire que leur souffrance ne peut laisser indifférent personne et en particulier moi, ni comme homme, ni comme ancien dirigeant ", déclare-t-il. Il assure ne pas avoir été au courant au moment des faits présumés.

"Evidemment, on ne le savait pas. Si on l'avait su, on aurait pris les dispositions qui s'imposaient et moi le premier. J'espère qu'elles pourront obtenir la possibilité que leur affaire soit revue par la justice"

Si cela avait été su, "des sanctions auraient été prises", poursuit-il. "On ne pouvait pas remettre en cause la réputation d'une entreprise comme celle-là, cotée en Bourse, cotée au CAC 40. C'était un risque inconsidéré", justifie-t-il.

Il ajoute enfin : "ce n'est pas un système qu'il faut dénoncer. Il n'y a pas de système, il y a simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse avec des femmes dans différents contextes sans que personne ne puisse le savoir puisque ces femmes ne s'exprimaient pas". Plusieurs d'entre elles affirment dans le documentaire avoir tenté de parler, au moins à des proches, à de nombreuses reprises. "On est 20, sûrement plus", ajoute l'une d'elles.