Selon l'ONG PAN Europe, alors que les États membres de l'Union européenne auraient dû limiter l'utilisation de pesticides, ceux-ci sont encore présents sur un échantillon de fruits testé sur trois.

Près d'un échantillon de fruits sur trois testé a présenté des traces de pesticides © AFP / Photo12 / Gilles Targat

Depuis 2011, les États membres de l'UE sont censés encourager les produits de substitution pour éviter l'usage de pesticides de synthèse, comme les fongicides ou les insecticides. Mais selon une étude publiée ce mardi par l'ONG Pesticide Action Network (PAN) Europe, ces engagements ne sont pas du tout tenus, bien au contraire.

29% des fruits sont contaminés

L'association a analysé 97 000 échantillons de fruits frais achetés dans toute l'Europe et ont recherché des traces de pesticides dans ces fraises, ces cerises, ces pêches, etc. Les résultats sont sans équivoque : alors que 18% des fruits contenaient des résidus de ces pesticides chimiques en 2011, il y a désormais 29% des fruits qui sont contaminés par des traces de pesticides.

Depuis 2020, Bruxelles ambitionne de réduire de moitié, à l'horizon 2030, le recours à ces pesticides. "S'il n'y a pas de mesures fortes, on ne voit pas comment cet objectif pourrait être respecté", selon Salomé Roynel, porte-parole de PAN Europe. Elle appelle ainsi la Commission européenne à mettre en garde les pays "défaillants" dans ce domaine.

Dangers pour la santé

Parmi les produits les plus dangereux signalés par PAN Europe, il y a le Tebuconazole, fongicide qui présente des dangers pour la reproduction, et qui est encore très présent notamment dans des cerises produites en Espagne. Ces produits, et les autres pesticides, sont soupçonnés d'avoir un fort impact sur la santé humaine : en 2021 en France, l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) a conclu à "une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse ou chez l'enfant et le risque de certains cancers".

Les mûres sont les fruits les plus concernés : 51% des échantillons se sont avérés contaminés, suvis par les pêches (45%), les fraises (38%) puis les cerises et abricots (35%). Seul point vaguement positif de l'enquête : les légumes sont largement moins touchés, à 13% "seulement"… mais là encore, le chiffre est en hausse, avec 11% en 2011.