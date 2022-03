Dans un rapport publié mercredi, le Fonds des Nations unies pour la population alerte sur cette urgence de santé publique mondiale : on dénombre 121 millions de grossesses non intentionnelles chaque année et dans environ 60% des cas, cela conduit à un avortement médicalisé ou non.

Une femme enceinte hospitalisées en Sierra Leone, en 2016 © AFP / MARCO LONGARI

C'est une situation "alarmante" déplorée par l'UNFPA, le Fonds des Nations unies pour la population : Dans le monde, une femme sur deux tombe enceinte sans en avoir eu l’intention. Il s'agit pourtant d'un droit fondamental, consacré dans plusieurs accords internationaux depuis 1979. Conséquence directe : plus de la moitié de ces grossesses se termine par un avortement. C'est ce qui ressort du rapport publié mercredi par cette organisation qui dépend de l'ONU, qui parle de "crise négligée des grossesses non intentionnelles".

Un choix qui n'en est pas un

Il s’agit d'un chiffre extrêmement élevé : 50% des grossesses dans le monde ne sont pas le fait d’un choix délibéré de la part des femmes et des jeunes filles, soit 121 millions de grossesses non intentionnelles chaque année. Un chiffre d'autant plus choquant quand, comme le rappelle l'UNFPA, "rien n’est plus fondamental que la capacité de décider de concevoir ou non un enfant. Mais pour beaucoup trop de personnes, ce choix susceptible de bouleverser leur existence n’en est pas véritablement un".

Il met en lumière de profondes carences en matière de droits, de justice, d’égalité des genres, de dignité humaine et de bien-être social au sens large.

Et ce nombre, sans mobilisation concrète, va fatalement augmenter à mesure que la population mondiale progresse, et la situation empirer à travers les différentes situations sanitaires et environnementales dont nous aurons à faire face à l'avenir : "Il sera encore plus difficile d’assurer les services de santé sexuelle et reproductive dont les personnes et les communautés ont besoin face aux profonds bouleversements engendrés par les changements climatiques, les conflits, les urgences de santé publique et les migrations massives."

Des origines diverses

Plusieurs facteurs amènent à cet état d'érosion du libre arbitre : des obstacles économiques, géographiques et sanitaires (difficultés d'accès à l'éducation sexuelle, à l'information, à la contraception ou aux services de santé, etc...), des obstacles culturels (patriarcat, religion, etc...) mais aussi des situations de crises et guerres diverses qui peuvent amener à des faits de violence sexuelle et de coercition. Selon le rapport, dans 64 pays par exemple, "23 % des femmes en couple en âge de procréer ne sont pas en mesure de refuser des rapports sexuels. (...) Seules 57 % des femmes sont donc capables de faire valoir leurs choix à l’égard de leur santé et de leurs droits en matière de sexualité et de reproduction."

En Sierra Leone par exemple, relève l'UNFPA, les jeunes filles sont particulièrement concernées : "Les taux de grossesses adolescentes et de mortalité maternelle du pays figurent parmi les plus élevés au monde. Les violences sexuelles, omniprésentes, ciblent en grande partie les enfants et entraînent des conséquences terribles. Les jeunes filles les plus vulnérables sont susceptibles d’être agressées ou approchées par des garçons et des hommes plus âgés lorsqu’elles se risquent à sortir pour aller chercher de l’eau, vendre des marchandises ou même se rendre à l’école."

Il est trop tôt pour poser un constat sur la situation en Ukraine, mais il est évident que l'invasion russe, avec les bombardements des hôpitaux, la dégradation des services hospitaliers, les déplacements de population et les éventuelles exactions constatées dans toutes les guerres, auront des conséquences sur le droit des femmes à désirer ou non une grossesse.

Contraception et avortement

Pour l'ONU, il est impératif d'agir sur l'accès à la contraception. "Selon les estimations mondiales, 257 millions de femmes souhaitant éviter une grossesse n’ont pas recours à des méthodes contraceptives modernes et sûres, et parmi elles, 172 millions n’utilisent aucun moyen de contraception", peut-on lire dans le rapport. Dans le monde, ne nombreux moyens de contraception existent, modernes et sûrs, mais ne sont pas toujours accessibles à toutes et à tous. Une situation qui n'est pas due au "manque d’informations sur les différents moyens de contraception et l’accès limité à ces derniers" mais à "des préoccupations relatives aux effets secondaires, aux mythes persistants, à la stigmatisation et à l’opposition de l’entourage".

L'une des conséquence directe des grossesses non intentionnelles, c'est le recours à l'avortement. Plus de 60 % de ces situations aboutissent à un avortement, "qu’il soit médicalisé ou non, légal ou illégal". Toutefois la part des avortements non médicalisés atteint quasiment les 45% et 7 millions de femmes finissent hospitalisées en raison de ces pratiques, ce qui en fait une "urgence de santé publique" pour l'UNFPA.