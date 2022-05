D'après le ministère de l'Éducation nationale, près de 16 000 enfants ukrainiens ont été accueillis dans des écoles, collèges ou lycées français depuis le début de l'invasion russe.

Ce sont les académies de Nice (1 475) et Versailles (1 208) qui accueillent le plus d'élèves ukrainiens. © AFP

15 913 élèves arrivant d'Ukraine sont actuellement scolarisés sur le territoire français, a précisé vendredi le ministère de l'Éducation nationale, selon ses chiffres officiels arrêtés jeudi. C'est 3 014 de plus qu'il y a une semaine. Dans le détail, 39% de ces élèves sont accueillis en élémentaire, 32% au collège, 19% en maternelle et 10% au lycée.

Ce sont les académies de Nice (1 475) et Versailles (1 208) qui accueillent le plus d'élèves ukrainiens, suivies des académies de Grenoble (1107), d'Aix-Marseille (850), de Lyon (844), de Bordeaux (777), de Montpellier (771), de Nancy-Metz (750), de Nantes (723), d'Orléans-Tours (713), de Normandie (704), de Créteil (690). Les données des académies de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ne sont pas connues cette semaine, comme la semaine dernière.

Le ministère dresse chaque semaine un point de situation.

"Cellule Ukraine"

Depuis le début du mois de mars, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une "cellule Ukraine". Elle travaille chaque jour à anticiper l'accueil dans les classes de l'école au lycée. "Il y a une particularité liée à la situation ukrainienne qui est aux portes de l'Europe. Situation inédite de par le nombre d'enfants que nous accueillons dans un temps très très court", expliquait à franceinfo l'une des membres de cette cellule début mars.