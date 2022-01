Le gouvernement a annoncé jeudi envisager un allègement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires, au retour des vacances de février. Dans le même temps, le ministère de l'Éducation annonce que près de 19.000 classes sont actuellement fermées, un record depuis le début de la pandémie.

L'intérieur du collège François Villon à Paris. Actuellement en France, 11 collèges sont fermés à cause du Covid. © AFP / Aline Morcillo / Hans Lucas

Après un nouveau conseil de défense sanitaire, Jean Castex et Olivier Véran ont pris la parole jeudi soir. Ils ont notamment annoncé le calendrier de la levée des restrictions actuellement en vigueur en France jugeant que la situation sanitaire commençait à "évoluer plus favorablement". Le Premier ministre a également expliqué qu'un "allègement du protocole" dans les établissements scolaires serait envisageable "au retour des vacances scolaires de février". Pourtant, actuellement, le nombre de classes fermées vient de battre un record.

Près de 19 000 classes fermées, du jamais vu

Selon le ministère de l'Éducation nationale, on compte désormais 18.786 classes fermées en France, soit un record depuis le début de la pandémie. Le dernier bilan datait de vendredi dernier et faisait état de 14.380 classes fermées. Néanmoins, ces près de 19.000 classes ne représentent que 3,56% du nombre total de classes en France (527 022).

Concernant les établissements scolaires totalement fermés, d'après les chiffres publiés vendredi par le ministère, on en compte 152, sur 59 650, soit 0,25% du nombre total d'établissements en France. C'est en baisse par rapport aux 226 de la semaine dernière. Et si l'on regarde dans le détail, 140 écoles sont aujourd'hui fermées, tout comme 11 collèges et un lycée.

Record de contaminations chez les élèves et les personnels

Par ailleurs, sur les sept derniers jours, 463 197 cas positifs chez des élèves ont été constatés, ce qui représente 3,79% du nombre total d'élèves. Néanmoins ce chiffre est un record et, est en hausse par rapport à la semaine dernière et ses 331 715 nouveaux cas cumulés. Record également battu du côté du nombre de contaminations au sein du personnel. 30 774 cas positifs cumulés sur les sept derniers jours contre 25 571 la semaine dernière.

Un allègement du protocole sanitaire est néanmoins "envisagé" par le ministère, au retour des congés de février. La date de retour des vacances de la dernière zone est prévue le 7 mars. Le protocole actuel va donc rester en vigueur jusqu'au début des vacances de février, a précisé Jean Castex. "Il y a trois zones - pour les vacances - nous profiterons de ce temps pour voir comment les choses évoluent et nous ressaisirons les autorités sanitaires à la rentrée pour voir dans quelle mesure (...) nous pourrons adapter le dispositif", a-t-il détaillé.