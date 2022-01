Le ministre de l'Education nationale était à Ibiza à la veille de la rentrée scolaire, selon les informations de Mediapart. C'est depuis l'île des Baléares que Jean-Michel Blanquer a annoncé le protocole sanitaire dans un article réservé, dans un premier temps, aux abonnés du journal "Le Parisien".

Selon Médiapart, Jean-Michel Blanquer a annoncé le protocole sanitaire de la rentrée scolaire alors qu'il était en vacances sur... l'île d'Ibiza. © AFP / Hans Lucas / Arthur Nicholas Orchard

Il était déjà dans l'œil du cyclone... et cela ne va rien arranger. Vivement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires, le ministre de l'Education nationale a annoncé le protocole sanitaire de la rentrée depuis l'île espagnole d'Ibiza où il était en vacances, selon les informations de Mediapart, confirmées par franceinfo. L'annonce de ce protocole avait déjà suscité la polémique et la colère des enseignants, car Jean-Michel Blanquer avait réservé ses explications au journal "Le Parisien/Aujourd'hui en France" dans un article payant dans un premier temps et ce à seulement quelques heures de la rentrée du lendemain, le lundi 3 janvier.

D'après Mediapart, le ministre n'est donc rentré d'Ibiza que dans la journée du dimanche 2 janvier, après avoir réalisé, la veille, l'entretien au quotidien par visioconférence depuis l'île des Baléares. Cette attitude aurait aussi, selon le site d'investigation, créé l'agacement au sein du gouvernement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Légèreté", "désinvolture", "mépris"

Questionné par les journalistes de Mediapart, le cabinet de Jean-Michel Blanquer assure que cela n'a eu aucune incidence sur la mise en place du nouveau protocole (et notamment les règles de dépistage) et n'est pas la cause de son annonce tardive. "Ce n’est pas parce qu’il n’était pas là qu’il n’était pas au travail, qu’il n’était pas connecté et loin de ce qu’il se passait", explique la rue de Grenelle. "Le ministre travaille, ce n’est pas parce qu’il aurait été au bureau que cela aurait changé les choses [...] l’équipe était là et lui était en permanence en lien avec nous en télétravail", poursuit le cabinet.

Ce n'est pas parce qu'il aurait été au bureau que cela aurait changé les choses.

Les équipes de Jean-Michel Blanquer ont expliqué à Mediapart que le protocole n'avait été établi dans sa version définitive que dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2, après l'émission tardive d'un avis du Haut conseil de la santé publique sur la situation sanitaire. Le secrétariat général du ministère a ensuite travaillé la Foire aux questions jusqu'au dimanche matin. Une "base" pour l'entretien au Parisien a été réalisée "en visioconférence" avant la réalisation de plusieurs "ajustements en fonction des arbitrages" rendus dans la nuit.

Ces révélations ne devraient pas faciliter la position du ministre, déjà dans la tourmente et quelques jours seulement après une journée de grève historique dans les écoles, collèges et lycées. Ce dernier avait d'ailleurs reconnu, au lendemain, des "erreurs" dans la gestion de la crise, chez nos confrères de franceinfo. Le SNES-FSU, syndicat majoritaire dans le secondaire, pointe notamment lundi soir "un aveu de légèreté et désinvolture" et dénonce le "mépris" de Jean-Michel Blanquer "pour l'ensemble de la communauté éducative".