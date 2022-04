Dans le courant du mois de mai, le gouvernement va proposer une application permettant de prouver son identité via une application sur un support numérique et sans avoir à présenter une carte d'identité classique.

Cette identification numérique s'appuie sur la nouvelle carte nationale d'identité, format carte bancaire. © / Olivier Corsan

Ce sera sans doute une petite révolution dans notre quotidien. Le 26 avril, un décret autorisant la création d'un "moyen d'identification électronique" a été publié au Journal officiel, comme l'a souligné le journaliste Emile Marzolf. Il ouvre la voie à une nouvelle application étatique, permettant de justifier numériquement de son identité sans avoir à présenter une carte d'identité physique. Ce moyen d'identification doit permettre de générer un justificatif proportionné à l'usage et permettre de s'authentifier à un certain nombre de services et d'organismes publics et privés en ligne.

Le principe de ce système est lié à la mise en place de la nouvelle carte d'identité française, format carte bleue, en circulation depuis l'été 2021. Elle est dotée d'une puce électronique sécurisée qui contient l'état civil du porteur (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, domicile, informations sur la carte) et des données biométriques (photo d'identité, empreintes digitales numérisées du titulaire). Cette nouvelle carte bénéficie de protections supplémentaires contre la fraude et est interopérable au sein de l'Union européenne.

Comment ça marche ?

Ce que le gouvernement s'apprête à mettre en place est une version non-physique du titre pour prouver son identité en ligne, "dans un contexte de dématérialisation croissante" des démarches administratives. À partir du mois de mai, les détenteurs de cette nouvelle carte vont pouvoir l'utiliser pour prouver leur identité "avec le même niveau de sécurité que la carte d'identité papier" et "la même simplicité que l'usage actuel d'une carte bancaire".

Concrètement, grâce à un code personnel à six chiffres fourni, la "carte d'identité numérique" va permettre de partager ses données d'identité via une application "France Identité" (disponible en version bêta) et notamment envoyer une photocopie électronique certifiée, présenter une preuve de majorité sans afficher d'autres informations ou gérer des procurations, par exemple pour le retrait d'un colis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'application devrait aussi permettre, à terme, de se connecter avec une authentification sécurisée à double facteur à un certain nombre de services en ligne (Service-public.fr, Impots.gouv.fr, Ameli.fr, etc.) aujourd'hui accessibles via "FranceConnect", qui utilise le numéro fiscal ou le numéro de sécurité social comme identifiant.

Est-ce obligatoire ?

D'abord, ce service numérique ne remplace pas la Carte nationale d'identité et n'a pas vocation à le faire. Le gouvernement précise bien que ce service public d'identité numérique est "facultatif, universel et gratuit". Par ailleurs, les données biométriques contenues dans la puce de la carte physique ne sont lisibles que par les autorités compétentes et ne peuvent pas l'être, notamment, à travers l'application.