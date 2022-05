Un nouveau défi prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux, comme TikTok. Le but de ce jeu ? À la base, échanger un baiser pour deviner le goût du baume à lèvres d’un camarade. Mais aujourd’hui le phénomène connaît des variantes dangereuses, qui peuvent pousser les adolescents au suicide.

Les baumes à lèvres sont au cœur d'un nouveau jeu dangereux chez les plus jeunes © Getty / Nalinratana Phiyanalinmat / EyeEm

Aux abords d’un collège parisien, Lamia, 13 ans, élève en classe de cinquième, a déjà entendu parler du "Labello challenge". Un défi, né il y a près d'un an, et qui consistait dans un premier temps à échanger un baiser pour deviner le goût du baume à lèvres d’un ou une camarade. Mais la règles ont évolué, pour notamment devenir la suivante : couper un morceau de son stick à lèvres dès que l’on ne se sent pas bien. Et une fois le tube terminé, les adolescents sont appelés à se mutiler, jusqu’à se suicider. "Les vidéos de ce défi tournent beaucoup au collège, je trouve que cela fait peur et que c’est complètement idiot", raconte la jeune fille, téléphone portable en main. "Ma petite sœur qui est au collège m’a déjà montré ces vidéos, je trouve ça très grave" , ajoute Héloïse, une lycéenne parisienne rencontrée par France Inter.

Si ce n'est pas le premier jeu de ce type qui prend de l'ampleur avec ou sans les réseaux sociaux (on se souvient du jeu du foulard ou du "blackout" challenge), aucune tentative de suicide n’a heureusement été répertoriée pour le moment par les autorités. Mais le jeu inquiète les parents comme Francesca, venue chercher son fils au collège : "C’est horrible, mais ce n’est pas la première fois qu’un phénomène de ce type débute sur les réseaux sociaux, il y en a sans arrêt", explique-t-elle. Cette mère de famille mise sur la surveillance, "je regarde ses tablettes, je contrôle et vérifie ce qu’il fait", termine-t-elle.

La gendarmerie fait de la prévention

Le ministère de l’Intérieur a déjà posté des campagnes de prévention sur les réseaux sociaux. Lundi 9 mai, la gendarmerie du Nord a aussi diffusé un post pour appeler à la vigilance face à ce challenge. "Si un camarade se rend compte qu’un ami met du baume à lèvres régulièrement à cette période de l’année où la météo est clémente, il peut s’inquiéter et se doit d’alerter", explique le Colonel Laurent Gladieux, commandant en second de la gendarmerie du Nord.

Pour l’heure le phénomène n’est pas quantifiable. Les autorités indiquent qu’une cellule d’écoute pour les violences numériques lancée par le ministère de l’Intérieur et l’association E-Enfance est joignable au 3018 pour les parents et les adolescents.