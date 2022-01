Des dizaines de milliers d'enseignants ont fait grève et manifesté contre la gestion de la crise sanitaire dans les écoles. Ils sont très remontés envers leur ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer.

Dans le cortège de la manifestation parisienne, le 13 janvier. © Radio France / Victor Vasseur

Bal des pancartes. Aux quatre coins de la France jeudi, des milliers d’enseignants et de personnels de l’Éducation nationale ont manifesté. À Lyon, Strasbourg, Nîmes, Clermont-Ferrand, Nîmes… À Paris, le défilé a démarré près du jardin du Luxembourg, avec des professeurs très remontés, à en croire les banderoles, pancartes et affiches observés dans le cortège. Leur cible : le ministre Jean-Michel Blanquer. Ils critiquent la gestion du Covid-19 dans le système éducatif.

Dans les écoles, le ministère de l’Éducation nationale recense 38,4% d’enseignants en grève dans le première degré, 23,7% dans le second degré. Du côté des syndicats, ils étaient 75% en maternelle et élémentaires, affirme le SNUIpp-FSU, 62% en collèges et lycées.

Un enfant avec une pancarte dans le cortège de la manifestation parisienne, le 13 janvier. © Radio France / Victor Vasseur

Dans les défilés, de nombreux directeurs d'écoles, peu habitués à manifester pour certains, mais aussi des CPE (conseiller principal d'éducation), ou encore des AESH, les accompagnants d'élèves handicapés. Des enfants, d'enseignants ou de parents d'élèves, ont suivi leurs parents dans le cortège.

Une jeune fille tient une pancarte dans le cortège de la manifestation à Marseille, le 13 janvier. © AFP / CLEMENT MAHOUDEAU

A Clermont-Ferrand, ils étaient plus de 1.200 à défiler selon France Bleu Pays d'Auvergne.

Dans le cortège de la manifestation de Clermont-Ferrand, le 13 janvier. © AFP / Adrien Fillon

Sylvie est directrice d'école au Plessis-Pâté dans l'Essonne. Il y a 12 classes dans son école, neuf professeurs sont grévistes et l'un d'eux est en arrêt à cause du Covid-19. "J'ai des élèves qui ont passé 13 tests, ils n'en peuvent plus." Elle regrette aussi le mépris des enseignants par l'Education nationale, "on ne tient pas compte de notre travail".

Lors de la manifestation des enseignants à Paris, le 13 janvier. © AFP / Christophe Michel

Dans le cortège de la manifestation à Marseille, le 13 janvier. © Radio France / CLEMENT MAHOUDEAU

