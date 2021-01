Les campagnes de vaccination massive contre le virus de la Covid-19 ont démarré un peu partout sur la planète. Files d'attente sur les parkings en Israël, vaccination en voiture aux États-Unis, boxes en Allemagne : voici comment le monde se vaccine.

Les campagnes de vaccination ont commencé partout dans la monde © AFP / Getty

La pandémie a fait plus de 1,8 million de morts dans le monde depuis son apparition il y a un an. Face à la flambée du nouveau variant du coronavirus, les Britanniques ont amorcé un troisième confinement. Plus de 60.000 cas ont été recensés mardi au Royaume-Uni. Mais l'épidémie s'aggrave également aux États-Unis, où un nouveau record de décès sur 24 heures a été enregistré mardi soir avec plus de 3.930 morts, outre les 250.000 nouvelles contaminations. D'autres pays prolongent leurs restrictions, comme l'Allemagne, le Danemark et la France où ni les théâtres ni les restaurants ne vont rouvrir dans les jours qui viennent.

Pour tenter de faire face, plusieurs dizaines de pays dans le monde se sont lancés dans une course effrénées à la vaccination. Tour d'horizon en 19 photos.

Les longues files d'attente en Chine

Partout dans le monde, des files d'attente ne cessent de s'allonger à la sortie de centres montés en urgence, dans des lieux assez grands, pour permettre d'accueillir un grand nombre de candidats à la vaccination contre la Covid 19.

En Chine, la population est acheminée en bus sur les zones d'accueil organisées pour la vaccination © AFP / GREG BAKER

Des citoyens chinois attendent leur tour dans un centre de vaccination de Pékin (Chine) © AFP / STR / CNS / AFP

Des habitants de Pékin reçoivent le vaccin anti-covid dans une zone temporairement aménagée en centre de vaccination, le 2 janvier 2021 © Getty / VCG/VCG

Les boxes de vaccination en Allemagne

Stocks de vaccins acheminés en Saxe-Anhalt, dans le centre de l'Allemagne © Getty / Ronny Hartmann/picture alliance

Boxs de vaccination installés dans l'aéroport de Rostock (Allemagne) © AFP / BERND WUSTNECK / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance

La distanciation en Inde

A New Delhi, signalétique de distanciation physique dans les salles d'attente du premier centre de vaccination de la ville, le 1er janvier 2021. © Getty / Amal KS/Hindustan Times

Soignants et volontaires prennent part, dans un centre de New Delhi, à la campagne de vaccination lancée en Inde © AFP / Prakash SINGH

La foule à Los Angeles

Los Angeles, Californie : la foule se presse au centre de vaccination de Lincoln Park © AFP / Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Fort Myers, les files d'attente s'allongent et chacun prévoit sa chaise © AFP / Octavio Jones / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L'escort militaire en Indonésie

A Palembang, en Indonésie, l'acheminement des doses de virus se fait sous contrôle militaire © AFP / MUHAMMAD A.F / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Les vaccinations "drive-in" à Louisville...

Plusieurs centres de vaccination de masse des États-Unis proposent aux habitants de ne pas quitter l'habitacle de leurs véhicules pour recevoir l'injection.

A Louisville (États-Unis), la population est appelée à rester dans son véhicule pour la campagne de vaccination massive © AFP / JON CHERRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Des habitants de Louisville (Kentucky) se font vacciner directement dans leur voiture © AFP / Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images

La Floride a opté aussi pour la vaccination en voiture © AFP / JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

...ou à Manchester

A Manchester, des volontaires vaccinent les citoyens directement dans leur voiture © AFP / Oli SCARFF

Des habitants de Manchester se font vacciner sans quitter leur véhicule © AFP / Oli SCARFF

Les plus fragiles, prioritaires en Europe

En Europe, de nombreux pays ont choisi de vacciner en priorité les plus fragiles et les soignants, comme en France ou en Italie.

Des soignants de l'hopital Garonne immortalise une patiente 71 ans, première personne vaccinée de l'établissement, le 5 janvier 2020, Toulouse, France. © AFP / Frédéric Scheiber / Hans Lucas

Injection des premières doses de vaccin dans un hôpital de Milan, le 27 décembre 2020 © AFP / MATTEO BAZZI / POOL

La course de vitesse en Israël

En Israël, le gouvernement estime que près de deux millions de personnes seraient vaccinées avant la fin du mois, lors de cette vaste campagne entamée le 19 décembre dans le pays.