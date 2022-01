La Cnil a imposé deux lourdes amendes, respectivement de 150 et 60 millions d'euros, aux géants du numérique Google et Facebook. En cause : leurs pratiques concernant les cookies. Que leur reproche-t-on exactement ? Peuvent-ils faire appel ? Que peuvent changer ces sanctions ? Nous faisons le point.

La Cnil considère que Google, Facebook et Youtube ne permettent pas à leurs utilisateurs de rejeter aussi facilement les cookies, que de les accepter. © Maxppp / Mourad ALLILI

La Cnil, Commission nationale de l'informatique et des libertés, a annoncé jeudi avoir lourdement sanctionné Google et Facebook pour leurs pratiques en matière de "cookies", ces traceurs numériques utilisés notamment pour vous envoyer de la publicité ciblée. Que leur reproche-t-on exactement ? Que représentent ces sommes ? Les sociétés peuvent-elles faire appel ? Qu'en pensent les associations de défense des droits des utilisateurs ? Réponse en quatre points.

Pourquoi la Cnil sanctionne Google et Facebook ?

Depuis l'entrée en vigueur du règlement européen sur les données personnelles en 2018, les sites Internet sont tenus de respecter des règles plus strictes pour recueillir le consentement des internautes avant de déposer leurs cookies.

Or la Cnil, le gendarme français de la protection des données personnelles, a "constaté que les sites facebook.com, google.fr et youtube.com (propriété de Google) ne permettent pas" de refuser les cookies "aussi simplement que de les accepter". Louis Dutheillet de Lamothe, Secrétaire général de la Cnil, précise :

Dans le cas de Google on peut accepter en un clic, mais on ne peut refuser qu'en cinq clics.

"Dans le cas de Facebook", poursuit-il, "il faut non seulement plusieurs clics, mais pour refuser, il faut aussi appuyer sur un bouton qui s'appelle 'accepter les cookies' et donc qui pouvait induire en erreur."

Sur son site, la Cnil précise encore :

Ce procédé porte atteinte à la liberté du consentement : dès lors que, sur Internet, l’utilisateur s’attend à pouvoir rapidement consulter un site, le fait de ne pas pouvoir refuser les cookies aussi simplement qu’on peut les accepter biaise son choix en faveur du consentement. Cela constitue une violation de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.

Ces sanctions sont-elles exemplaires ?

Elles ont vocation à l'être. La Cnil inflige une amende de 150 millions d'euros à Google et de 60 millions d'euros à Facebook. "L'amende de 150 millions est la plus élevée jamais infligée par la Cnil", précise Louis Dutheillet de Lamothe. Par ailleurs, les sociétés ont trois mois pour se mettre en conformité et intégrer sur leur site "des boutons qui permettent de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter", à défaut de quoi "elles devront chacune payer une astreinte de 100.000 euros par jour de retard", précise encore le Secrétaire général.

C'est, là aussi, un des montants les plus élevés jamais infligés par la Cnil.

Google détenait déjà le record de la sanction la plus coûteuse, infligée en 2020, déjà au sujet des cookies. À l'époque, la Cnil avait estimé que Google avait déposé des cookies sur les terminaux des ordinateurs sans le consentement des utilisateurs, et ne donnait pas d'informations suffisamment précises sur ce à quoi servaient ces cookies.

Cette nouvelle sanction a "valeur d'exemple", confirme Louis Dutheillet de Lamothe. "Il n'était pas envisageable que des sites aussi importants que Google, Youtube et Facebook ne se mettent pas en conformité alors que d'autres sites, petits et grands, de sociétés françaises et étrangères ont joué le jeu."

Pas tous non plus. Depuis le 31 mars 2021, date de la fin du délai accordé aux sites et applications mobiles pour se mettre en conformité, la Cnil a pris près d'une centaine de mesures correctrices (sanctions et mises en demeure) auprès de sites réticents.

Google et Facebook peuvent-ils faire appel ?

"Oui, comme toute décision d'une administration française, elle peut être attaquée devant un juge", confirme le Secrétaire général de la Cnil. La précédente décision prononcée contre Google a été attaquée par le groupe et "le recours est toujours pendant devant le Conseil d’État", précise-t-il.

Toutefois ici, Google a annoncé à l'AFP un changement de ses pratiques, à la suite de la décision de la Cnil. Le géant américain précise : "Dans le respect des attentes des internautes, (...) nous nous engageons à mettre en place de nouveaux changements, ainsi qu'à travailler activement avec la Cnil en réponse à sa décision, dans le cadre de la directive (NDLR européenne) ePrivacy."

Qu'en pensent les associations de défense des droits des utilisateurs ?

La Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet est très satisfaite de cette décision. "C'est une très bonne nouvelle", se réjouit Bastien Le Querrec, membre du groupe "contentieux" de l'association. "C'est important d'avoir ce type de sanction, de rappeler à ces gens d'Internet qu'ils ne peuvent pas agir en toute impunité."

On espère que ce n'est que le début d'une série d'autres sanctions pour faire appliquer le droit sur Internet.

Concernant les amendes, "elles sont à notre goût trop faibles, mais ont le mérite d'exister", commente Bastien Le Querrec. "Aujourd'hui le règlement général sur la protection des données (RGPD), prévoit des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaire mondial, ce qui représente plusieurs milliards d'euros pour Facebook ou Google. Ce sont des montants qui peuvent réellement être dissuasifs."

150 millions c'est une goutte d'eau, mais il faut commencer par ça.

Il note que cette décision intervient quelques mois après celle du Luxembourg, d'infliger une amende de 746 millions d'euros à Amazon, pour non respect des données privées en Europe.

Ces sanctions sont-elles toutefois compatibles avec le modèle économique de Google et Facebook, essentiellement basé sur le recueil et l'utilisation des données ? "Ce n'est pas au droit ou aux autorités de s'adapter à ça, mais à ces géants de trouver un autre modèle économique qui soit respectueux de ces libertés fondamentales", note enfin Bastien Le Querrec.