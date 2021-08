La loi qui étend le pass sanitaire prévoit également des sanctions pour les fraudeurs : 135 euros dans un premier temps pour ceux qui utilisent le QR code de quelqu'un d'autre. Et jusqu'à six mois de prison si l'infraction se répète trois fois en un mois.

Contrôle du pass sanitaire lors du festival Interceltique de Lorient © AFP / GO PADOVANI / HANS LUCAS

"Contrôle des pass sanitaires, s'il vous plaît... " Depuis ce lundi 9 août, il est désormais impératif de présenter un QR code pour aller au restaurant, boire un verre en terrasse ou prendre le TGV. Une mesure décriée par certains : 237 000 personnes ont défilé samedi partout en France. Et les cas de faux certificats de vaccination se multiplient. Que risquent les fraudeurs ? On fait le point.

Si j'utilise le pass de quelqu'un d'autre...

Si vous êtes contrôlé sans pass sanitaire, vous vous exposez à une amende de 135 euros. Le tarif est le même s'il s'avère que vous utilisez le pass d'un ami vacciné alors que vous ne l'êtes pas. Le premier article de la loi du 5 août 2021 précise les sanctions en cas d'"utilisation frauduleuse" : il faudra donc vous acquitter d'une amende de 4e classe : 135 euros à la première infraction, 1500 euros si vous réitérez dans les 15 jours (amende de 5e classe). Au troisième manquement constaté dans les 30 jours, les fraudeurs risquent 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

Si je laisse quelqu'un d'autre utiliser mon pass sanitaire...

La loi est très claire : la sanction est la même (135 euros à la première infraction) pour celui ou celle qui propose son QR code à quelqu'un d'autre, que ce soit ou non contre de l'argent.

Pour ceux qui délivrent de faux pass sanitaires

D'après le Journal du dimanche, le ministère de la Justice devrait adresser ce lundi une circulaire aux parquets, afin de faire en sorte que le message passe bien et apporter "une réponse pénale efficace, dissuasive et rapide pour faire face au rebond de l'épidémie". Selon l'hebdomadaire, le document préconise de poursuivre ceux qui délivrent de faux pass sanitaires pour "détention et usage de faux" (pour lesquels sont encourues 2 à 5 années de prison), voire d'"escroquerie en bande organisée" si les fraudeurs ont agi en réseau. Auquel cas, ils risquent 10 ans de prison et une amende d'un million d'euros.

Des procédures lancées contre plusieurs faussaires

Depuis quelques semaines, la police a mis au jour plusieurs réseaux de trafics de certificats de vaccination. La section cybercriminalité du parquet de Paris a par exemple ouvert une information judiciaire à la mi-juillet : trois personnes ont été mises en examen pour "atteintes à un système de traitement automatisé de données en bande organisée, faux et détention de faux administratif, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs". On peut également citer le cas de cette employée du centre de vaccination d'Alpexpo de Grenoble, poursuivie par la justice. Elle a reconnu avoir réalisé une douzaine de fausses attestations, parfois contre rémunération.

En Seine-Saint-Denis, le tribunal de Bobigny a condamné à 18 mois de prison dont 12 mois ferme une contractuelle du vaccidrive de Villepinte qui avait généré 200 QR codes ensuite mis en vente sur Snapchat.