Trop en parler à tout le monde et notamment aux enfants peut devenir un véritable obstacle. Quand on dit : "Ton beau-fils, c’est une ordure, il a fait ça"... La belle-mère gardera toujours une dent contre le beau-fils et ça peut vraiment faire des parasitages complètement inutiles. Sophie Cadalen explique : "Ce n’est pas la morale qui peut nous aider dans ces cas-là, et les autres vont être porteurs de ce regard et de ce jugement moral. C’est une histoire très intime".