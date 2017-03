Dans "Etat d'Esprit", une psychologue a prodigué quelques conseils pour mieux réaliser que vous avez trouvé l'âme soeur.

Les signes de la rencontre de l'âme soeur ? © Getty / Henrik Sorensen

Pour discuter du thème de l’âme sœur, Noëlle Bréham a convié Sabrina Philippe dans son émission"Etat d’esprit". Dans son ouvrage Tu verras les âmes se retrouvent toujours quelque part, la psychologue et écrivain narre l’histoire d’une vieille dame qui raconte à une jeune femme ce qu’est la rencontre de l’âme sœur. A travers ce roman, la psychologue ne souhaite pas distiller de théories ou de règles communes, mais elle dégage tout de même quelques pistes pour reconnaître son âme sœur.

L’âme sœur, ce sont deux âmes qui se percutent, mais pas toujours dans la joie, même rarement.

Écouter

Comment reconnaître l’âme sœur ?

Au fil de l'émission, la psychologue égraine plusieurs signes pour se rendre bien compte de la rencontre de l’âme sœur, à travers des signes physiques, des perceptions extraordinaires et des phénomènes liés à la spiritualité. Aussi, l'auteur du roman donne quelques éléments bien spécifiques pour savoir que cette rencontre est la bonne, en évoquant des flashbacks, des visions ou des sentiments de déja-vu. En prenant son exemple personnel, elle explique ainsi qu'il lui arrivait de voir apparaître devant elle son âme sœur alors qu'elle était en train de penser à cette personne. Ces rencontres qu'elle définit comme "spirituelles" sont selon elle tout autant d'éléments susceptibles de nous mettre sur la piste de la rencontre parfaite.

La magie c’est aussi la spiritualité et on en manque beaucoup dans notre époque

Écouter

Morceaux choisis

Dans son ouvrage, la psychologue ne cherche pas à extraire une quelconque théorie, mais bien à raconter une histoire, celle de son roman, tout en nous faisant bénéficier de quelques conseils sur la manière avec laquelle nous pouvons tous trouver l’âme sœur. Tout au long de l'émission, Sabrina Philippe a détaillé son processus d'écriture, tout droit issu de son expérience personnelle : "Moi-même j’ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie, qui a été un chaos total et que je ne comprenais pas. Je n’avais pas de réponses dans la psychologie même. J'ai cherché ailleurs : dans la littérature, les religions, les écrits spirituels. Cette rencontre n'est pas stérile mais elle est là pour générer une lumière créatrice, comme Jean Cocteau et Jean Marais."

Au delà de la simple bonne rencontre, il lui semble également important d’insister sur la différence entre un coup de foudre et une âme sœur. Sabrina Philippe explique cela par un élément fondamental , celui de l'importance de la spiritualité dans nos rencontres : "Quand on parle d’âme sœur, on est davantage dans une dimension spirituelle que le coup de foudre. Pour certains sites de rencontres, l’âme sœur est la rencontre parfaite que l’on ferait d’un être qui nous correspond et avec lequel on serait heureux jusqu’à la fin des jours."

Aller plus loin

ECOUTEZ AUSSI | (Ré) écoutez l'intégralité de l'émission « État d’esprit » du dimanche 12 mars 2017 : « Avons-nous tous une âme sœur ? »