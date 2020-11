Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Montpellier ou bien Perpignan : des milliers de personnes ont défilé samedi pour s'opposer au projet de loi "sécurité globale".

Beaucoup de manifestants ont souligné l'importance des vidéos dans les affaires de violences policières. © Radio France / Victor Vasseur

La colère ne faiblit pas. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé samedi en France contre le texte de loi "sécurité globale" et sa mesure phare, qui prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre, mais aussi contre les violences policières et le racisme. Comme c'était déjà le cas une semaine plus tôt, les manifestants ont sorti les pancartes et fait fleurir les slogans contre un texte jugé comme une atteinte à la liberté d'expression et à l'Etat de droit par ses opposants : "Floutage de gueule", "Qui nous protègera des féroces de l'ordre ?", "Baissez vos armes, on baissera nos caméras".

Quelques débordements ont eu lieu à Lyon et Strasbourg. Tout comme à Paris. En milieu d'après-midi, des tensions ont éclaté à l'avant du cortège parisien, près de la place de la Bastille. Du mobilier urbain a été détruit et plusieurs voitures incendiées, nécessitant l'intervention des pompiers. Plusieurs milliers de personnes se sont également rassemblées à Marseille, Rennes, à Lille ou encore à Montpellier.

"Quand un texte heurte les consciences et divise la société, quand il risque de provoquer de la violence, il faut le retirer", a conseillé François Hollande sur Twitter à propos du texte, en marge de la mobilisation dans les rues. "La police doit agir conformément aux lois de la République, les comportements inacceptables doivent être sanctionnés avec la plus grande fermeté."

