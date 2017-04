On écrase entre 700 000 et un million de hérisson chaque année. Deux tiers d'entre eux auraient disparu en France en 20 ans.

Les hérissons sont-ils en voie de disparition ? © CC Igel / Wikipedia

Petits museaux noirs, patauds avec leurs pattes courtes. Ils pourraient presque rivaliser avec les chatons et autres panda roux, au palmarès de la mignonnitude. Pourtant c’est dans l'indifférence ou presque que les hérissons disparaissent chaque jour un peu plus des campagnes ou des jardins français, victime des pesticides ou écrasés lorsqu’ils sortent la nuit pour aller manger des insectes et des limaces. Ils peuvent aussi se noyer dans les piscines ou les mares, être empoisonnés par les produits anti-limace, ou broyés par les engins agricoles, alors que ce sont des amis des jardiniers" explique Stéphane Giraud. Il dirige la fédération Alsace Nature.

Écouter

La population des hérissons en France a chuté de 70% en vingt ans

On en écrase entre 700 000 et un million chaque année. Leur espérance de vie serait passée de 10 à 2 ans d'après les associations de sauvegarde qui craignent que ces petits mammifères insectivores soient menacés de disparition. .

Deux tiers d'entre eux auraient disparu en France en 20 ans, et d'ici à 2050 l'espèce pourrait être rayée de l'Hexagone. Une espèce protégée depuis 1981, mais le hérisson n’est classé qu’en "préoccupation mineure". Il est pourtant considéré par les scientifiques comme une espèce "sentinelle" de l’état des changements de l’environnement

Depuis août 2016, une pétition en ligne qui a reçu plus de 70.000 soutiens, interpelle la ministre de l’Environnement afin qu’elle prenne des mesures pour "sauver" ce petit mammifère en danger.

Capucine, l'un des hérissons sauvé par les bénévoles. Elle a été relâchée dans la nature lors'elle a atteint le poids de 750 grammes © SJ

Des refuges ont ouvert leurs portes pour soigner les hérissons après accident ou lorsque les petits sont retrouvés sans leur mère. Capucine fait partie de ces tout petits hérissons de quelques grammes, sauvés par des bénévoles du Sanctuaire des hérissons qui les réchauffent et les nourrissent, notamment avec des croquette pour chat. Si vous en trouvez-un, rentrez en contact avec une association.