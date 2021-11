Pour les 20 ans du film qui a lancé la saga Harry Potter au cinéma et conquis des millions de fans à travers le monde, nous vous avons préparé un quiz particulièrement relevé. Amateurs s'abstenir.

Les acteurs Alan Rickman, Maggie Smith et Ian Hart dans "Harry Potter à l'école des sorciers" en 2001. © Maxppp / ALPHAPRESS

Sorti en salle en Angleterre et au États-Unis dès novembre 2001, "Harry Potter à l'école des sorciers" est arrivé dans les cinémas français le 5 décembre 2011. Le premier livre racontant l'histoire du jeune sorcier avait lui été publié en juin 1997 en langue originale puis en octobre 1998 en France. Dans l'hexagone "Harry Potter à l'école des sorciers" fait près de 10 millions d'entrées, c'est le film le plus vu en France sur l'année 2001, devant "Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain". Il lance la carrière des très jeunes Daniel Radcliffe, Emma Watson (Hermione Granger) et de Rupert Grint (Ron Weasley). Peut-être l'avez-vous l'avez regardé un nombre incalculable de fois, peut-être croyez-vous être incollable. Attendez d'avoir réussi ce quiz pour fanfaronner.