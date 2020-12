Hausse des températures, émissions de CO2, élévation du niveau de la mer, vous savez tout ? Alors que l'accord de Paris sur le climat fête ses cinq ans, et que les objectifs qu'il impose aux pays signataires sont loin d'être atteints, voici dix questions pour se tester.

L'accord de Paris a été signé il y a cinq ans, premier accord universel sur le climat et le réchauffement climatique. Il fait suite aux négociations qui se sont tenues lors de la COP21 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Il a été approuvé par l'ensemble des 195 délégations le 12 décembre 2015 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016.

À quelques jours d'un "sommet ambition climat" qui vise à donner un nouvel élan aux engagements internationaux pour maintenir le réchauffement climatique sous 2°C, et si possible 1,5°C, par rapport à l'ère pré-industrielle, l'ancien président de la République François Hollande a estimé que "le monde n'est pas à la hauteur" de l'accord de Paris sur le climat de 2015 et a appelé la France et l'Europe à "renforcer leurs engagements". Et vous, êtes-vous à la hauteur et assez bien informé de l'état de la planète ? Faites notre quiz pour le savoir !

