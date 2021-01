Ce lundi, Marie-Sophie Lacarrau a fait son entrée au journal de 13 heures de TF1, et Julien Bugier a pris sa succession sur France 2. À cette occasion, franceinter.fr vous propose de tester vos connaissances sur les personnalités mythiques qui ont incarné ce rendez-vous télévisuel.

Patrick Poivre d'Arvor, Christine Ockrent, Marie-Sophie Lacarrau et Yves Mourousi © AFP / Eric Feferberg / Georges Bendrheim / Joël Saget / Pierre Verdy

C'est la fameuse "grand-messe", deux fois par jour, à 13h et 20h : le journal télévisé, présent sur (presque) toutes les grandes chaînes de télé, réunit chaque jour des millions de personnes. A la télévision, l'information se décline dans ces deux rendez-vous, mais aussi, parfois, dans des flashes, des journaux de la nuit, et désormais des tranches d'information en continu.

Ce lundi, les téléspectateurs et téléspectatrices de TF1 et France 2 ont vu de nouveaux visages dans leurs rendez-vous de 13h : Marie-Sophie Lacarrau devient la nouvelle titulaire de la mi-journée sur la première chaîne d'Europe, et Julian Bugier prend (indirectement) sa succession en tant que présentateur du journal de la chaîne publique.

Parmi les dizaines de journalistes qui ont incarné l'info à la télévision, certains, ou certaines, ont eu une longévité remarquable, ou ont marqué le petit écran par leur ton, leur façon de présenter, ou leurs excentricités. Êtes-vous incollable sur ces personnalités ? Testez vos connaissances avec notre quiz !