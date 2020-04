La saison 5 du Bureau des légendes, série événement de Canal+ qui raconte le quotidien des espions français, sort ce lundi soir. Testez-vous !

Le comédien Matthieu Kassovitz campe le personnage de Guillaume Debailly, alias Malotru, dans le Bureau des légendes depuis 2015. © AFP / Hans Lucas / David Himbert

C'est la sortie de l'année pour Canal et elle tombe au bon moment. En plein confinement, la chaîne cryptée met en ligne lundi soir la cinquième saison d'une de ses séries phare, création originale, le Bureau des légendes. Saison plus noire encore que les précédentes, série que même les Américains nous envient, encore une fois au coeur du renseignement français. Mais êtes-vous vraiment un connaisseur du Bureau et de ses protagonistes ? Avez-vous "le droit d'en connaître" ? Du siège de la DGSE aux terrains de conflit, des coulisses de la série aux intrigues, testez-vous avec notre quiz garanti (c'est promis) sans spoilers.

Si vous êtes sur l'application mobile de France Inter, cliquez sur ce lien pour jouer à notre quiz quand même.