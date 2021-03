Ce jeudi, c'est la journée mondiale du recyclage, une journée destinée à sensibiliser sur l'utilité du recyclage des déchets mais aussi sur les bonnes pratiques en termes de tri. À cette occasion, franceinter.fr vous propose de tester vos connaissances sur la question.

Depuis la mise en place du tri sélectif, les consignes de tri se sont élargies au fil du temps © AFP / Nicolas Guyonnet / Hans Lucas

Plus de 550 kilos : c'est la quantité moyenne de déchets produite par chaque ménage en France. Et depuis plusieurs décennies, le tri des déchets, qui s'est mis en place progressivement, pose encore problème à de nombreux Françaises et Français. Que faut-il trier ? Faut-il mettre tous les emballages dans le bac à recycler, ou y a-t-il des exceptions ? France Inter a conçu ce petit quiz pour vous permettre de vérifier vos connaissances, y compris lorsqu'il y a des pièges et des faux-amis.

