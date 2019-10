Dans la nuit de mercredi à jeudi, une salle de spectacle de Manhattan organisait une soirée pour les jeunes comédiens de stand up. Une actrice a évoqué sur scène au début de son numéro, la présence du producteur Harvey Weinstein dans la salle. Deux autres ont ensuite dénoncé sa présence et se sont faites expulser.

La comédienne Kelly Bachman huée pour avoir dénoncé sur scène la présence de Weinstein dans la salle © Capture d'écran Actors Hour

Nous sommes au Downtime bar, dans le quartier du Lower east side de Manhattan à New York, tard mercredi soir. La soirée est organisée par Actor’s Hour, dont le fond de commerce consiste en des événements artistiques hébergés dans des lieux tenus secrets jusqu'au dernier moment. Actor's Hour est dirigé par une femme, Alexandra Laliberte. Le site BuzzfeedNews relève ces faits qui se sont déroulés au Downtime bar.

Mercredi soir, un homme arrive, il est installé à une table près du comptoir, entouré de femmes et d'hommes. Cet homme, c'est Harvey Weinstein, le producteur déchu après avoir été accusé par des dizaines de femmes de harcèlement sexuel, agressions sexuelles et viols. Son procès pour deux agressions sexuelles est prévu pour janvier prochain à New York.

Mercredi soir, sa présence au Downtime bar est bien sur remarquée. Une comédienne, Kelly Bachman, l'évoque sur scène, qualifiant Weinstein d'"éléphant dans un magasin de porcelaine" et de "Freddy Krueger".

Je ne savais pas qu'on devait apporter sa bombe lacrymo et son sifflet anti-viol dans cette salle !

J'ai été violée. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'est pas par quelqu'un dans cette salle.

La réaction dans la salle est stupéfiante. À part deux ou trois femmes dans le public qui soutiennent la comédienne et l'applaudissent, les hommes dans la salle crient "booh", la sifflent et l'un d'entre eux crie même "ferme-la !". Puis Kelly Brachman a lancé un "va te faire foutre" à Weinstein avant de continuer son spectacle. Plus loin dans son show où il est question de sexe, elle crie, en regardant Weinstein :

LE CONSENTEMENT EST IMPORTANT !

Plus tard dans la soirée, une autre comédienne, Zoe Stuckless est intervenue, se tenant face à la table de Weinstein et ses amis.

Personne ne va rien dire ? Je me retrouve à un mètre d'un putain de violeur et personne ne dit rien ???

Voici la vidéo de son intervention :

Zoe Stuckless a ensuite été raccompagnée vers la sortie et est partie sans encombre. Idem pour une autre jeune femme qui, elle aussi, a protesté contre la présence du producteur.

Interrogée par Buzzfeednews, Zoe Stuckless a déclaré par la suite :

J'ai ressenti la nécessité de dire quelque chose. J'étais paralysée par la peur mais je ne pouvais pas m'imaginer quitter la salle alors qu'il était là, tranquille à rigoler avec une profession qu'il a terrorisé pendant tant d'années.

Une troisième comédienne, Amber Rollo, a également fait face à Weinstein et son entourage.

Vous êtes un putain de monstre. Que faites vous ici ? Allez vous faire foutre.

L'un des amis de Weinstein l'a alors qualifiée de "salope".

De son coté, Alexandra Laliberte, l'organisatrice de l’événement, a réagi en disant qu'elle souhaitait défendre la liberté de tous, et que ce n'était pas la première fois que Weinstein avait fait une apparition à l'un de ses shows.