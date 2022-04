Invitée de l'émission Boomerang, pour sa carte blanche, la journaliste Annick Cojean a lu un extrait d'"Une farouche liberté" un livre d'entretiens avec la célèbre avocate féministe.

Gisèle Halimi © AFP / Pierre-Jean Grouille / Photo12

Annick Cojean a expliqué au micro d'Augustin Trapenard qu'elle avait choisi un passage du livre où il est question de passage de flambeau. Gisèle Halimi pensait à la relève et donnait une petite mission aux femmes.

Gisèle Halimi : "J'attends que les femmes fassent la révolution des mœurs, des esprits et des mentalités. Je n'arrive pas à comprendre qu'elle n'ait pas déjà eu lieu. Alors, j'ai envie de leur dire plusieurs choses.

D'abord, soyez indépendantes économiquement, c'est une règle de base

Comment être libre d'exister, de choisir, de fuir en cas de violences, si l'on est dépourvue de moyens de métier, et de l'estime de soi que procure l'indépendance économique ? Alors, développer de grands rêves. Mais ne perdez jamais de vue l'exigence primordiale de l'indépendance.

Ensuite, soyez égoïste. Ce mot vous surprend ? Eh bien, tant pis !

Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres. Les parents, les enfants, les compagnons, elles craignent de s'imposer, de révéler leurs ambitions. Ce n'est pas qu'elles soient naturellement modestes. C'est juste que leur histoire leur a dicté cette attitude de réserve.

Une femme ne doit pas faire de bruit, ne doit pas se faire remarquer, ne doit pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire…

Mais rebellez-vous, pensez enfin à vous : vous êtes importante, devenez prioritaire.

À cela s'ajoute refusez l'injonction millénaire de faire à tout prix des enfants.

Elle est insupportable et réduit les femmes à ventre, et à une mission de perpétuer l'humanité. J'affirme que la maternité n'est ni un devoir ni l'unique horizon et que l'instinct maternel est un immense bobard à jeter aux poubelles de l'histoire.

Soyez libres. La maternité doit être une décision prise en liberté, hors pression biblique ou conditionnement social.

Enfin, n'ayez pas peur de vous dire féministe, c'est un mot magnifique. Vous savez, c'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Une philosophie qui réinvente les rapports hommes-femmes. Un idéal qui permet d'entrevoir un monde apaisé où les destins des individus ne seraient pas signés par leur genre et où la libération des femmes signifierait aussi celle des hommes.