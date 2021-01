Reconfinemement ? Durcissement des mesures sanitaires ? Le gouvernement est en train de travailler sur les mesures qu'il annoncera bientôt pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et de ses variants. Elles seront annoncées au plus tard en début de semaine prochaine.

Emmanuel Macron © AFP / Ludovic Marin

Cela se précise : il y aura bien de nouvelles restrictions mais quand et comment ? Pas ce soir en tout cas, la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement sera un simple "point d'information sur la situation sanitaire" avec le ministre de la Santé Olivier Véran.

Hier, mercredi, aucune décision n'est sortie du Conseil de défense, seuls des scénarios ont été étudiés, du maintien du couvre-feu à 18h ("peu probable" selon le porte-parole du gouvernement) au confinement strict.

Les intentions de l'exécutif restent floues mais le calendrier s'accélère. "La décision sera prise dans le week-end", assure un conseiller du gouvernement à France Inter. La prédiction semble logique : Emmanuel Macron aura entre les mains samedi matin les tout derniers chiffres. Sauf improbable embellie, ils confirmeront la circulation de plus en plus forte du variant britannique et l'efficacité insuffisante du couvre-feu à 18 heures.

Autre signe d'un arbitrage imminent : Jean Castex consulte les parlementaires et les élus locaux cet après-midi, les partenaires sociaux demain.

Comparaison n'est pas raison, mais en octobre dernier le Premier ministre avait reçu les forces politiques à la veille de l'annonce du reconfinement. Un nouveau Conseil de défense aura lieu samedi ou dimanche, avec une prise de parole d'Emmanuel Macron dans la foulée "au plus tard en tout début de semaine", selon un proche de l'exécutif.

Voilà donc le scénario qui se dessine. En attendant, le président n'a encore pris aucune décision, jure l'Elysée. Mais il garde en tête une ligne directrice, explique un conseiller : prendre des mesures adaptées à la situation sanitaire mais qui permettent aux Français de vivre dans des conditions acceptables.