Il n'y a qu'une chose à faire ou presque pour rétablir l'autorité des parents sur les enfants connectés : régler sa box pour contrôler l'accès au Wi-Fi par les différents appareils de la famille. Explications pour tous les parents excédés par l'addiction de leurs enfants aux écrans connectés.

Tous les appareils d'un même foyer peuvent être connectés ou pas à la wifi familiale © .

En général ceux qui cherchent à régler leur Wi-Fi trouvent facilement des astuces et appareils pour booster le débit. Répéteur, Kit CPL, c'est quasiment un sport national que d'essayer d'améliorer le flux internet.

Mais tout ça ne vous dit pas aux parents comment en limiter l'accès à leur pré-ado après 21 h sans se priver eux-mêmes de naviguer sur le web.

Qui a le code ?

Revenons d'abord aux fondamentaux, les codes d'accès. Dans les maisons équipées de Wi-Fi, il y a un sésame pour accéder à la box, à ses réglages, et un autre pour accéder au Wi-Fi.

Quand on s'abonne à un opérateur, on reçoit des d'identifiants et mots de passe :

- Un code qui permet à la box d'être reconnue sur le réseau de l’opérateur. Ce code ne sert pas à connecter un ordinateur ou un smartphone mais à connecter la box elle-même au réseau. Il permet aussi de paramétrer la box.

- Le code Wi-Fi est celui que l’on entre dans les appareils que l’on veut connecter. On l’appelle la "clé de sécurité". Ainsi, chaque foyer a son Wi-Fi et sa clé de sécurité. Et chaque appareils de chaque foyer est relié à la box du foyer. En général quand un visiteur occasionnel veut lui aussi profiter du Wi-Fi, la famille lui donne la clé de sécurité. Et il gardera cet accès "pour toujours".

De la même façon, tous les appareils de la maison, une fois qu'on y a saisi la clé, la gardent en mémoire, et ils sont donc connectés en permanence. Donc l'ordinateur de papa, la tablette du grand fils et le premier téléphone portable de la plus jeune de la famille. Les enfants n'ont qu'à allumer leurs appareils pour être connectés.

Rester maître des autorisations

Un code, ça peut changer. Il est possible de modifier et personnaliser ce code pour le simplifier et le rendre plus facile à mémoriser en suivant une procédure prévue sur les sites d'assistance de la box. Un changement de temps en temps permet aussi de se prémunir de tentative plus ou moins malveillante d'utilisation du réseau familial.

Cette solution radicale est peut efficace en famille, puisqu'elle a impact sur tout le foyer. Changer le code, c'est donner le nouveau à tout le monde.

Mieux trouver des solutions et des régimes de connexion différents selon les utilisateurs.

Pour faire la police au sein d’un même foyer, on peut en allant dans les réglages du Wi-Fi sur la box, préciser les appareils autorisés à la connexion et même éventuellement à quel moment.

Cela prend quelques instants depuis votre ordinateur en vous connectant sur les pages de réglages de votre opérateur.

C’est là que la paix familiale reprend ses droits. A portée de clavier, on gère les autorisations appareil par appareil. On fait la liste des appareils autorisés, et on indique quand ils peuvent accéder au Wi-Fi ou pas.

Il est donc possible de stopper l’internet pour les appareils des enfants, continuer à travailler en ligne côté parents.

Chez Orange, par exemple, s'identifier sur l'interface indiquée par l'opérateur, et aller modifier les paramètres. Chez SFR, autre exemple, on entre dans l'espace client, puis on clique sur le service de contrôle d'accès, qui propose d'accorder, bloquer, ou limiter à certains horaires, l'accès au net.