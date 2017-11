Pour la première fois depuis le début de l'affaire Spacey, le réalisateur s'exprime. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, il détaille le tournage des scènes de son film alors qu'il a du supprimer Kevin Spacey du casting.

Le nouveau film de Ridley Scott "Pour tout l'argent du monde" sortira bien comme prévu le 22 décembre prochain. Or, le rôle principal (celui du milliardaire J. Paul Getty qui a refusé en 1973 de payer une rançon pour faire libérer son petit-fils) était joué par Kevin Spacey. Dès les premières révélations sur des accusations de harcèlement et agressions par plusieurs acteurs, Ridley Scott a pris une décision radicale : faire disparaitre Spacey de son film.

L'équipe a donc re-tourné dans l'urgence toutes les scènes où apparaissait Spacey. C'est Christopher Plummer qui a repris le rôle.

Toute production veut pourtant éviter de retourner des scènes, en raison du coût. Mais dans cette affaire, Scott et les producteurs n'avaient pas le choix. Avec Spacey au générique, le risque que le film soit boycotté par le public était trop grand, d'autant que le film est un sérieux candidat pour les Oscars.

Coût total de l'opération : dix millions de dollars, pour un budget global initial de 40 millions.

Toutes les scènes où apparaissait Spacey ont été à nouveau tournées entre le 20 et le 29 novembre, à Londres et Rome. Même la bande-annonce avec Plummer est déjà disponible :

Tout en reconnaissant à Spacey un incontestable talent d'acteur, Scott a décidé très vite qu'il devait le supprimer de son générique.

Lorsque j'ai appris la première accusation, j'ai réfléchi et je me suis vite dit "on ne peut pas tolérer un tel comportement". D'autant que ça affectera le film. On ne peut pas laisser le mauvais comportement de quelqu'un impacter le bon travail de toute une équipe.