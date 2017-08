Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a présenté l'année scolaire 2017-2018 lors d'une conférence de presse.

Jean-Michel Blanquer le 29 août 2017 © AFP / PATRICK KOVARIK

Jean-Michel Blanquer a axé sa présentation sous trois axes : L'école de la République, l'école de l'excellence, et celle de la bienveillance. Pour "emmener chaque élève au plus loin de son talent et lui permettre d'atteindre l'excellence, il faut , explique Jean-Michel Blanquer, donner davantage de liberté afin que les réponses éducatives puissent être mieux adaptées aux réalités du terrain et aux besoins des élèves. C'est le sens de la liberté nouvelle donnée aux communautés éducatives sur les rythmes scolaires ; c'est également le sens de l'assouplissement et de l'enrichissement des enseignements au collège".

Il a renouvelé sa confiance à tous les acteurs du système" éducatif. "Je suis là pour soutenir les professeurs et nous devons tous les soutenir".

Les deux principaux changements concrets qui se mettront en place dès septembre sont une forte réduction du nombre d'élèves (à une douzaine) dans les CP des quartiers très défavorisés (REP+) et un retour à la semaine de quatre jours pour un tiers des écoles.

Vers un nouveau baccalauréat

"L'objectif est d'avoir un nouveau baccalauréat en juin 2021", a annoncé le ministre. Une concertation s'ouvrira à l'automne 2017 pour "faire évoluer le bac et lui donner plus de sens et plus de force", a-t-il expliqué.

Les grandes mesures : Liberté, langage et culture

Le ministre de l'Education Nationale a présenté les lignes forces de sa politique et l'ensemble des mesures mises en oeuvre.

L'École de la République

100 % d'élèves qui maîtrisent les savoirs fondamentaux

Diviser par deux les classes de CP et CE1 en réseau d'éducation prioritaire

Mobilisation en faveur du livre et de la lecture

École inclusive : la scolarisation des élèves en situation de handicap

Continuité du service public de l'École sur tout le territoire métropolitain et dans les Outre-mer

Souplesse nouvelle dans l'organisation du temps scolaire

Sécurisation des écoles et des établissements scolaires

L'École des excellences

L'école maternelle, école du langage

Souplesse et enrichissement des enseignements au collège

Remuscler le baccalauréat

Faire de l'enseignement professionnel une voie d'excellence

Développer la culture de l'évaluation

Pour une école innovante

Former les professeurs

L'École de la bienveillance

Respecter autrui

Mieux soutenir les élèves : Devoirs faits et stage de réussite

La culture et les arts au cœur de l'École de la confiance

Le bien-être des élèves : santé et sport

Renforcer le dialogue avec les parents

Ouvrir l'École sur l'Europe et le monde