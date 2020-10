À partir de ce week-end, dans les zones sous couvre-feu, vous pourrez prendre les transports entre 21h et 6h, mais pas aller au restaurant. Promener votre chien mais pas faire une fête de mariage... France Inter fait le point sur ce que vous pourrez faire ou ne pas faire.

Dans les zones sous couvre-feu, il ne sera possible de se déplacer entre 21h et 6h qu'avec une attestation. © Radio France / Claire Leys

L’Île-de-France et les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne devront apprendre à vivre sous couvre-feu à partir de ce week-end. France Inter fait le point sur les modalités détaillées cette semaine par le chef de l'État, Emmanuel Macron, puis par le Premier ministre, Jean Castex.

Puis-je prendre les transports ?

Oui. Si vous devez prendre un train ou un avion après 21h, c'est possible. Il vous suffira de présenter votre billet qui "vaudra dérogation au couvre-feu", a affirmé Jean Castex ce mercredi.

Et en Île-de-France, les transports en commun continueront de circuler normalement entre 21h et 6h, a précisé le porte-parole d'Île-de-France Mobilités à France Bleu Paris. Mais seulement dans un premier temps. L'offre pourrait être réduite à terme en fonction de la fréquentation.

Puis-je aller au restaurant après 21h ?

Non, sauf si vous vous faites livrer. Comme tous les commerces, les restaurants devront fermer à 21h dans toutes les zones concernées par le couvre-feu. Avant 21h, vous pourrez toujours vous y rendre, mais seulement si vous n'êtes pas plus de six à table et si vous laissez votre nom et votre contact à l'établissement. Et après 21h, les restaurants pourront toujours proposer un service de livraison à domicile.

Puis-je aller à un mariage ?

Oui et non. Vous pouvez toujours participer à une cérémonie de mariage civil ou religieux, a précisé Matignon au Monde, à condition de respecter le port du masque et de laisser vacant un siège sur deux. En revanche, les fêtes de mariage sont annulées dans toute la France. "Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles de fête, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites", a dit Jean Castex. La mesure entrera en vigueur à partir de la semaine prochaine, et pas dès ce week-end.

Puis-je sortir promener mon chien ?

Oui. Promener son animal de compagnie fait partir des dérogations au couvre-feu énumérées par Jean Castex, qui recommande d'appliquer les règles "avec bon sens". Il vous faudra néanmoins avoir sur soi une attestation pour sortir, comme lors du confinement.

Puis-je sortir sans attestation ?

Non. Comme pendant le confinement, vous devrez avoir un justificatif si vous vous déplacez entre 21h et 6h dans l'une des zones concernées par le couvre-feu, pour prouver que vous allez travailler, à la pharmacie, visiter un proche dépendant, promener votre votre chien... Une attestation valable une heure sera téléchargeable sur son téléphone, ou pourra être recopiée sur papier libre. Et si vous devez voyager, le billet pourra vous servir d'attestation.