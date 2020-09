INFO FRANCE INTER - Dans un rapport qu'elle doit rendre public mercredi matin, la Cour des comptes pointe l'utilisation des dons pour financer les dépenses de fonctionnement de l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame. Or, ces fonds sont censés être "exclusivement" destinés aux travaux.

La tour sud de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en travaux depuis l'incendie du 16 avril 2019, ici photographiée en octobre 2019 quelques mois après la catastrophe. © AFP / Manuel Cohen

La Cour des comptes pointe du doigt la gestion et l'utilisation des dons issus de l'élan de générosité suscité par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. Selon nos informations, l'institution - qui contrôle la collecte et l'emploi des dons versés pour la reconstruction - note que l'argent n'est pas exclusivement réservé aux travaux, à la restauration et à la formation des métiers du patrimoine utiles au chantier.

Selon les informations de France Inter, les premiers chantiers nécessaires, d'urgence immédiate, ont bien été financés par les dons. Mais, à l'heure actuelle, toutes les dépenses de fonctionnement courantes de l'établissement public (salaires, loyers des bâtiments utilisés, etc.), de l'ordre de cinq millions d'euros par an, sont aussi financées par les dons. La loi adoptée définitivement le 16 juillet 2019, prévue pour organiser la souscription nationale, est pourtant très claire : les fonds récoltés "sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire, ainsi qu’à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières requises pour ces travaux".

Exigence de transparence

La Cour pointe aussi le coût des opérations de collecte pour les fondations engagées et estime qu'un risque que certaines promesses de dons soient fragilisées par la crise sanitaire existe. Dans ce contexte économique, elle insiste sur la nécessité d'une absolue transparence sur l'utilisation des fonds perçus et dépensés. La Cour recommande à ce propos une compatibilité plus claire sur l'emploi des fonds par l'établissement public en charge de la conduite des travaux, dirigé par le général Jean-Louis Georgelin. Elle préconise également la création d'une subvention annuelle par le ministère de la Culture pour financer le fonctionnement de l'établissement public.

Par ailleurs, la Cour des comptes souligne le fait que l'État s'est très vite mobilisé au lendemain de l'incendie mais qu'une enquête administrative aurait due être menée par le ministère de la Culture ce qui n'a pas été le cas. Cette absence d'enquête empêche de tirer les leçons de la catastrophe. Enfin, la Cour souligne la gestion complexe du monument, notamment en matière de sécurité incendie. Les responsabilités diverses, partagées entre l'État et la ville de Paris, l'architecte des bâtiments de France, le recteur de la cathédrale et le Centre des monuments nationaux complexifient sa gestion.

Au total, la souscription lancée au soir de l'incendie par Emmanuel Macron a permis de rassembler plus de 800 millions d'euros auprès de plus de 300 000 donateurs (particuliers, grands donateurs ou entreprises) à travers la planète. A la fin de l'année 2019, plus de 600 millions étaient encore au stade de la promesse auprès des quatre organismes collecteurs, outre le Trésor public (Centre des monuments nationaux, Fondation de France, Fondation du patrimoine et Fondation Notre-Dame).