La 33e campagne des Restos du cœur aura lieu les 8 et 9 mars prochain. Chaque année, c'est le moment le plus important de l'association car elle permet de récolter de quoi cuisiner près de 8 millions de repas. Cette année, il manque encore 1 500 bénévoles d'un jour.

Les bénévoles des restos du coeur de Coluche collectent des dons à la sortie de la grande surface carrefour wasquehal près de Lille © Radio France / François Cortade

Plus on est nombreux, moins on a à travailler résume Denis Lacrampe, bénévole et responsable du pôle alimentaire des Restos du cœur. L'association cherche encore 1 500 bénévoles pour venir aider une demi-journée ou une journée dans son magasin le plus proche.

Les Restos du Cœur comptent 72 000 bénévoles toute l'année mais ont besoin du renfort de 5 000 personnes sur ce week-end pour donner, à ceux qui font leurs courses, la liste des produits utiles, puis les récupérer et les mettre dans des cartons.

Plus de bénévoles, plus de magasins couverts, plus de tonnage collecté

Cette année, il y a un peu plus de supermarchés et d'hypermarchés que l'an dernier où vous pourrez déposer vos courses pour les Restos, mais à certains endroits, il manque encore un peu de bras pour aider.

L'an dernier, la collecte de ce grand week-end des Restos du cœur a permis de récolter 7 877 tonnes de produits, soit plus de 7,8 millions de repas supplémentaires soit 16% des besoins de l'année.

Tout le monde peut le faire précise Denis Lacrampe, les moins de 16 ans ont simplement besoin d'une autorisation parentale. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi constituer une équipe de 5 à 20 bénévoles et proposer vos services.

Pour être bénévole d'un jour, il faut s'inscrire sur le site des Restos du cœur