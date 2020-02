Une semaine après leur large diffusion, les vidéos intimes de Benjamin Griveaux sont elles encore disponibles en ligne ? Qu'en est-il des images de Laure Manaudou ou Jennifer Lawrence, qui ont été diffusées malgré elles il y a quelques années ?

La diffusion d'images intimes de Benjamin Griveaux a provoqué une déflagration politique © Getty / WraithHao

La diffusion il y a huit jours d'images intimes de Benjamin Griveaux, que l’ancien ministre avait envoyé à Alexandra de Taddeo, une étudiante en droit dans le cadre d'une relation adultère et consentie, a provoqué une déflagration politique. Le candidat s'est retiré de la course municipale et a été remplacé par Agnès Buzyn qui, du coup, a dû quitter le gouvernement. Une semaine après, ces vidéos sont-elles toujours visibles ? Oui mais pas par le commun des mortels, car pour les voir, comme nous le racontons en prenant soin de ne pas dévoiler les détails du chemin numérique à emprunter pour les retrouver, il faut des connaissances certaines...

Griveaux : une semaine après, ses vidéos très difficiles à trouver

Pornpolitique.com désactivé. Crée le 11 novembre 2019, le site internet de l'artiste russe Piotr Pavlenski “pornopolitique.com” qui a diffusé les vidéos intimes de Benjamin Griveaux, a été depuis mis hors ligne par la plateforme Wix.com qui a servi à sa création.

Rien sur Facebook. La fameuse vidéo "n'a pas été vue ni sur Facebook ni sur Instagram", a assuré cette semaine sur France Inter Laurent Solly.

Rien sur les principaux tubes pornographiques. De même, la vidéo est introuvable sur les principaux tubes pornographiques, comme c’est pourtant souvent le cas lors de scandales de sextapes rendues publiques.

Dans les archives, nous l'avons retrouvée. Pour retrouver trace des vidéos de Griveaux, vérifier si elles étaient toujours disponibles et si oui par le commun des mortels, nous avons dû effectuer plusieurs manipulations techniques. Il a notamment fallu utiliser le cache du site et fouiller le code de la page archivée afin de retrouver trois vidéos publiées dans la page et qui agrémentaient le texte de revendication signé par Piotr Pavlenski. Il apparaît très compliqué d’effectuer ces même opérations sans compétences en informatique, notamment depuis un téléphone ou une tablette.

Les photos de Manaudou sont faciles à retrouver

En 2007, des photos nues de championne de natation Laure Manaudou sont diffusées sans son consentement par son ex-petit ami. En quelques heures, elles font le tour de la Toile. Treize ans plus tard, on peut les retrouver très facilement, comme l'a noté le journaliste Vincent Glad.

Les photos de Jennifer Lawrence sont aussi facilement trouvables. En 2014, des centaines de célébrités dont l'actrice Jennifer Lawrence ont vu leurs photos intimes publiées sur les réseaux sociaux après s’être fait dérober leurs identifiants sur Gmail ou iCloud. Elles avaient notamment été relayées par le réseau 4chan. Six ans plus tard, il n’est pas compliqué de retrouver la trace de certaines de ces photos ou vidéos, accessibles en quelques clics sur plusieurs tubes porno.

"Quand il s'agit de femmes, les vidéos sont en ligne"

“Ce qui me frappe c'est que ce type de vidéos, particulièrement lorsqu’il s’agit de femmes, sont systématiquement mises en ligne sur les tubes porno, note Olivier Tesquet, journaliste de Télérama spécialiste d'internet. "Là, dans le cas de Griveaux, ce n’est pas le cas : j’ai fait le test en tapant Griveaux sur ces plateformes", dit-il à France Inter.

"J’imagine assez mal un scénario dans lequel personne n’aurait essayé d’uploader ces vidéos", poursuit-il. À ce stade, "je ne peux faire que des hypothèses en me demandant si, avec la procédure judiciaire en cours, les plateformes n’ont pas reçu des réquisitions, s'il n’y a pas eu de suppressions que ce soit a priori ou a posteriori".

"Les femmes sont quand même beaucoup plus victimes de revenge porn. Le fait que ça arrive à Benjamin Griveaux est presque une anomalie, c’est inédit", note-t-il.