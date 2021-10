Pour son édition 2021, le prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre a pour la première fois récompensé un ou une photographe anonyme, pour son travail publié dans le New York Times sur les manifestations contre le coup d'État en Birmanie au printemps 2021.

L'un des clichés du photographe birman anonyme récompensé pour ses reportages après le coup d'Etat du 1er février 2021. © Anonyme / NEW YORK TIMES

Samedi 9 octobre, alors que le jury du prix Bayeux annonce le lauréat dans la catégorie photo sous des applaudissements nourris, personne ne se lève dans la salle pour recevoir la récompense. Le ou la photographe est bien là, mais souhaite rester anonyme. C'est son travail intitulé "La révolution du printemps" pour le New York Times qui lui vaut cette distinction : une série de reportages sur les suites du coup d'État militaire du 1er février 2021 en Birmanie. La photo avec laquelle nous illustrons cet article avec l'accord du prix Bayeux fait partie de ces clichés.

C'est la première fois que le prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre est attribué de manière anonyme. Ce photographe birman récompensé a également décroché à la rentrée le Visa d'Or du festival Visa pour l'image sans que son nom soit divulgué. Il s'agit là d'une mesure de sécurité comme il l'expliquait alors à Visa pour l'image : "En tant que photojournaliste birman indépendant, je risque ma vie pour couvrir la révolution du printemps en Birmanie et la répression brutale de l’armée. Des journalistes ont été poursuivis, plus de 70 ont été arrêtés et certains ont été contraints à l’exil. Sur le terrain, nous avons cessé de porter nos casques marqués 'PRESSE' quand nous nous sommes rendu compte que les militaires ciblaient les photographes."

Quelques photos visibles en ligne

Samedi 9 octobre, le prix Bayeux a diffusé un diaporama de photos prises par le journaliste anonyme récompensé que vous pouvez retrouver dans la vidéo de la cérémonie à partir de 2 heures 18 minutes. Ce photographe travaille avec l'agence "Panos Pictures" et son reportage "Myanmar's Spring Revolution" est également consultable sur leur site.

Avec un abonnement numérique au New York Times on peut retrouver les archives des reportages photos du printemps 2021 en Birmanie. La plupart des clichés sont pris durant les manifestations contre la junte de février et de mars 2021. De nombreuses images documentent la terrible répression exercée par les militaires et sont pour cette raison parfois très dures à regarder. Toutes les photos étant anonymes, il est difficile toutefois d'affirmer que toutes sont prises par le lauréat du prix Bayeux.

Une exposition à Bayeux jusqu'au 31 octobre

Les photos du journaliste primé sont pour partie visibles au sein de l'exposition "Myanmar Printemps 2021" à Bayeux avec les clichés d'une douzaine d'autres reporters birmans. "Le fruit d’énormes efforts et sacrifices de la part d’un groupe de jeunes photojournalistes", écrivent les commissaires de l'exposition "qui, avec leurs appareils photo et leur cœur, a couvert les événements pendant et après le coup d’État militaire sanglant au Myanmar, pays à l’histoire turbulente, souvent écrite avec le sang de ses propres citoyens."