Avec la progression croissante de la couverture vaccinale, l'outil incitatif qu'est le pass sanitaire pourrait désormais présenter plus d'inconvénients que d'avantages dans certaines régions. Emmanuel Macron s'est dit favorable à un allègement "là où le virus ne circule quasiment plus".

Le pass sanitaire est-il en train de devenir superflu dans certains départements ? © AFP / Arnaud Paillard / Hans Lucas

Bientôt la fin du pass sanitaire dans certains territoires ? Pour pouvoir réduire les restrictions sanitaires en toute sécurité, il faut désormais compter sur deux facteurs : le taux de vaccination (qui diminue significativement le risque de formes graves et dans une moindre mesure le risque de contagion) et le niveau de circulation du virus. Tandis que le taux de vaccination augmente dans le pays, la circulation du virus baisse.

Tant est si bien que le président Emmanuel Macron a jugé la semaine dernière que certaines contraintes pourraient sans doute être levées assez vite. "Dès que les conditions sanitaires le permettront et, à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard", on pourra se "permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement", a-t-il déclaré.

Voici donc les territoires, les départements en l'occurrence où le taux de vaccination élevé et l'incidence réduite permettraient d'envisager de lever certaines contraintes.

65 départements avec plus de 70% de vaccinés

Pour le premier critère, la situation est de plus en plus uniforme dans le pays. Au 21 septembre, 70,2 % des Français avaient reçu les deux doses du vaccin. En métropole, ce sont les Pyrénées-Orientales qui ont la plus forte couverture vaccinale (86,4 % de la population), devant le "moins bon élève", l'Ain, qui ne compte que 57,5 % de vaccinés à deux doses. Et sur les 96 départements métropolitain, 65 affichent un taux de vaccination complète supérieur à 70 %.

Incidence: 41 départements sont en-dessous du seuil d'alerte

Du côté du virus, la situation est plus disparate. Presque tous les départements métropolitains affichent un taux d'incidence inférieur à 100 cas pour 100.000 habitants. 42 départements sont en dessous du seuil d'alerte : une incidence de 50. Le virus circule encore fortement dans une dizaine d'autres. Les Bouches-du-Rhône, par exemple, sont encore dans le rouge avec un taux d'incidence de 242,2.

16 départements très vaccinés où le virus circule peu

Pour lever une partie des restrictions, comme par exemple le pass sanitaire, il faudrait donc commencer par les départements où le risque est le moins élevé : par exemple, ceux où le taux d'incidence est inférieur à 50 et où le taux de vaccination est supérieur à 75 %. Pour l'instant, 16 départements correspondent à ces deux critères : le Cantal, la Corrèze, la Marne, la Lozère, le Calvados, le Jura, la Haute-Saône, l'Allier, le Tarn-et-Garonne, l'Essonne, la Charente-Maritime, l'Isère, le Rhône, le Val-de-Marne, le Lot, la Seine-et-Marne et Paris. En étendant la mesure aux départements où le taux de vaccination est entre 70 et 75 % de la population, ce sont 36 départements qui semblent suffisamment sûrs.

Une situation qui sera évidemment très observée par le gouvernement pour prendre d'éventuelles mesures d'allègement. Reste à savoir à quel point l'exécutif voudra les étendre sur le territoire.