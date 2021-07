Plus d’un million de Français se sont inscrits via le service Doctolib pour obtenir un créneau de vaccination pour une première dose lundi soir, après l’allocution du président Emmanuel Macron. Les chiffres fournis par l'entreprise permettent de mieux cerner le profil de ces "nouveaux convaincus".

Les annonces d'Emmanuel Macron ont provoqué une ruée sur les plates-formes de prises de rendez-vous. Doctolib a enregistré plus de 900.000 rendez-vous dans la soirée de lundi, un record pour l'entreprise. © Radio France / Victor Vasseur

À la recherche de la sacro-sainte piqûre, et vite. "20 000 rendez-vous toutes les minutes" lundi soir, annonçait le site Doctolib : c’est deux fois plus que le dernier record, qui datait du 11 mai. Bref, c'était la ruée après les annonces d'Emmanuel Macron sur l'élargissement du pass sanitaire pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. En tout, 1,3 million de créneaux de vaccination pour une première dose ont été réservés en quelques heures. Ce mardi matin, le site saturait. Il faut parfois attendre une dizaine de jours dans les grandes villes pour trouver un rendez-vous. "65% des rendez-vous" pris lundi soir l'ont été "par des moins de 35 ans" affirme Stanislas Niox-Château, le co-fondateur du site.

Une majorité de 18-24 ans et 25-34 ans

Parmi les 926 000 rendez-vous réservés lundi soir, 195 424 (21,16%) ont été pris par des jeunes de 18 à 24 ans et 237 620 (24,73%) par des 25-34 ans. C'est d’ailleurs dans cette catégorie de la population que l’augmentation est la plus sensible.

Il faut remonter à fin mai, début juin, pour voir une part aussi importante chez les 25-34 ans, au moment de l'ouverture de la vaccination pour les plus de 18 ans. Est-ce une prise de conscience ? Ou le fait d’être au pied du mur, avec l’obligation du pass sanitaire pour aller au cinéma à partir du 21 juillet et aller au bar et au restaurant "début août" ? Cette proportion est aussi liée au fait que les plus jeunes ont davantage le réflexe d'aller sur Doctolib. Le 11 juillet, les 25-34 représentaient 21,89% des prises de rendez-vous, 19,64% la veille, 17,42% le 2 juillet.

Si le nombre de candidats à la vaccination explose, la part en fonction des autres tranches d’âge reste identique, et reste dans la moyenne des jours précédents. Par exemple, chez les 0-17 ans, avec 176 422 créneaux réservés, c’est tout autant que la semaine précédant l’allocution du président. Les plus de 60 ans ont pris peu de rendez-vous. Mais ils représentent déjà la plus forte proportion de vaccinés dans la population. Ce sont aussi ceux qui utilisent le moins internet pour trouver un créneau.

Ces chiffres ne prennent pas en compte les autres sites où il est possible de réserver un créneau, comme Maiia et Keldoc. Normalement, les personnes ayant des réservations dans les prochains jours obtiendront le pass sanitaire fin août. Il s'active 15 jours après l'injection de la seconde dose.