Les sages-femmes sont en colère et le font savoir depuis des mois. Nouvelle mobilisation ce jeudi 7 octobre, pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur profession. A l'hôpital notamment, où salaires et conditions de travail font fuir les jeunes diplômés.

Une année de médecine puis quatre années d'études et un salaire de 1600 euros pour une débutante © Radio France / Véronique Julia

Les sages femmes sont en colère depuis des mois, et manifestent ce jeudi 7 octobre dès midi à Paris (entre Montparnasse et le ministère de la Santé). Des bus arrivent de toute la France, et l'ONSSF (Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes) espère un rassemblement massif.

Il faut dire que le mouvement n'en est pas tout à fait à ses débuts. Fin septembre déjà, les sages-femmes ont entrepris une grève dans plus de 150 maternités et plus de 60% des cabinets libéraux. Elles s'estiment victimes de rendez-vous manqués voire d'un mépris de l'exécutif, à qui pourtant elles adressent depuis des mois le même discours : les femmes, et la gestion des naissances en général sont en danger.

Une profession épuisée

Alors que 90% des accouchements par voie basse sont réalisés aujourd'hui par des sages-femmes, la profession est à bout. 40% des sages-femmes hospitalières se disent d'ailleurs épuisées professionnellement, 70% des étudiants auraient des symptômes dépressifs et 27% auraient déjà songé à arrêter leur formation, qui se fait en cinq ans.

Profession médicale, autorisée à délivrer des ordonnances, les sages-femmes ne sont pourtant pas vraiment considérées comme tel, trop souvent associées à du personnel paramédical. Elles se battent aussi pour cette reconnaissance, qui justifierait des salaires plus conséquents.

Le mouvement de ce 7 octobre s'adresse à toute la profession, les libérales, comme les hospitalières ou celles qui travaillent en clinique privée. Mais les sages-femmes qui sont sans doute les plus à bout, ce sont les hospitalières. Parce que les salaires y sont bas et les conditions de travail difficiles, l'hôpital n'attire plus les jeunes diplômées. Et pour celles qui restent, il y a surcharge de travail, faute d'effectifs, et grosse fatigue, morale et physique...

"On ne gère que l'urgence, on n'a plus le temps pour le reste"

Au Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes, les sages femmes sont d'ailleurs en grève depuis le mois de juillet : depuis deux ans, il manque au planning un tiers de l'effectif. Ce qui n'empêche pas cette maternité de niveau 3 de fonctionner comme avant, avec 5300 naissances à gérer chaque année.

Natacha, l'une des sages-femmes du service, résume le quotidien : "On fait la même chose qu'avant, mais avec 16 sages-femmes en moins. Le résultat, c'est qu'on ne passe pas beaucoup de temps avec les femmes. Elles auraient besoin d'être rassurées, accompagnées, mais impossible de passer du temps avec elles, on est trop occupées, on se concentre sur l'essentiel, la sécurité. On est formées pour faire des consultations d'allaitement, de tabacologie, pour s'occuper du planning familial, mais comme on n'est pas assez, on doit combler les trous du planning, et on n'a pas le temps de faire autre chose. Ce sont pourtant des missions qui font partie de notre métier et pour lesquelles nous sommes formées. Les femmes, en plus, en ont besoin".

Sa collègue, Audrey, renchérit. Ce matin là, on la retrouve sur le parking de l'hôpital. Elle vient de terminer une garde de nuit de 12 heures, elle est épuisée : "Et encore, cette nuit, ça allait, on n'a géré que 8 naissances, parfois, ça monte jusqu'à 16 ! Je sors de ces gardes épuisée, comme si j'avais bu toute la nuit, j'ai même du mal à prendre le volant pour rentrer chez moi. Des gardes comme ça, on devrait en faire 12 par mois, mais faute d'effectifs, on en fait 13, 14, 15. Les jeunes, on leur demande parfois de monter jusqu'à 16... Vous voyez, je devrais me souvenir des prénoms des bébés nés cette nuit, mais je ne les connais pas, ou seulement un ou deux. Il y a eu Ambre et Ariana je crois, cette nuit, mais je ne connais pas les autres. Et les femmes qui accouchent, on en parle en numéro, pas le temps de faire dans le détail, ça me désole, car je fais aussi ce métier pour les gens, il n'y a pas que les actes techniques, mais on ne fait plus que ça".

Des usines à bébé

Pourquoi ce manque d'effectifs depuis deux ans ? Parce que plus personne ne veut venir, ou rester ici : "Vous savez, les usines à bébés, comme ici, explique Natacha, ça ne convient pas à toutes les sages-femmes. Certaines préfèrent des structures plus petites. Et puis, faut pas se mentir, l'hôpital ne fait pas envie, les salaires ne sont pas très attractifs. 1600 euros, certes sans les primes, mais pour une débutante bac plus 5, qui a fait un an de médecine, ça ne fait pas rêver". _"Les stagiaires qui passent n'ont pas envie de revenir ! Quand elles voient notre rythme, elles ne postulent pas"_, ajoute Audrey. Et beaucoup de jeunes femmes, qui n'ont pas la quarantaine, s'en vont aussi, en province, dans des cliniques privées, en libéral aussi, beaucoup, et parfois même dès l'obtention de leur diplôme, ou même elle partent parfois totalement dans un autre secteur. J'ai une collègue qui voudrait partir fabriquer des bijoux... les conditions de travail font fuir !"

Combien de temps Audrey et Natacha tiendront-elles, de leur côté, elles qui sont des diplômées de 2005 et 2008 ? Natacha se dit profondément attachée à l'exercice hospitalier, elle espère que la situation va évoluer, que l'exécutif va finir par entendre les sages-femmes. Audrey, elle, l'avoue : la boule au ventre, avant chaque nouvelle garde, ça lui pèse de plus en plus. Et même si elle adore son métier, elle ne se voit plus très longtemps pouvoir le pratiquer de cette façon.