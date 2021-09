Environ 300 habitants du XXe arrondissement de Paris ont fait face au maire, Eric Pliez, accompagné du Premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, pour faire comprendre par la colère leur opposition totale à l'installation d'une salle de shoot.

Nombreux moments de tension entre la mairie et les habitants © Radio France / Thibault Lefèvre

Le gouvernement et la mairie de Paris se sont enfin mis d'accord hier sur l'épineux dossier du crack dans la capitale. L'exécutif financera trois "salles de shoot", autrement appelées "salles de consommation à moindre risque" : deux dans le Xe arrondissement et une dernière dans le XIXe arrondissement. La mairie a cependant été contrainte de renoncer à l'ouverture d'un quatrième lieu, dans le XXe arrondissement, jugé trop proche d'une école. A la surprise des habitants, elle promet toutefois de trouver prochainement d'autres espaces et de transmettre de nouvelles propositions au gouvernement. De quoi provoquer la colère des habitants qui craignent des nuisances.

"Pliez démission"

Environ 300 riverains en colère se sont réunis à l'intérieur et à l'extérieur du gymnase des Pyrénées. Le maire du XXe arrondissement, Eric Pliez, ainsi que plusieurs autres maires d'arrondissement et le Premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, tentent d'expliquer leur projet. Avec difficulté. Les habitants reprennent un refrain très clair pendant la prise de parole d'un élu : "Pliez démission".

Dialogue de sourds

Acclamations, quand le maire assure que le projet de centre de soins et de repos pour toxicomanes ne verra pas le jour Rue Pelleport. Sifflets, quand il explique que d'autres sites seront étudiés. Huées, quand il assure que les habitants sont globalement favorables à l'ouverture d'unités d'accueil. Emmanuel Grégoire tente d'argumenter sur leur utilité médicale : "tous les professionnels disent que ces petites unités de soins sont la solution". "C'est faux !", rétorque en hurlant une habitante.

"On n'a pas de crack dans le XXe, on n'en veut pas !"

Térésa, estime avoir été dupée : "C'est des petits rigolos, ils se foutent de la gueule du monde. Ils ont commencé par nous culpabiliser en disant qu'on n'est pas solidaire. Ensuite à nous dire que les structures seront super surveillées, gna, gna, gna... ça suffit !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux parties irréconciliables

Les habitants répondent à un discours teinté d'incompréhension de leur position et de leur colère, qui frôle même par instants la condescendance, certains édiles parlant d'une "foule (...) pas tout à fait constructive". La soirée aura eu le mérite de montrer que les deux parties étaient irréconciliables. Le maire reste droit dans ses bottes : "Nous restons prêts à prendre notre part pour installer un lieu de repos, parce que ce qui compte c'est de sortir ces gens de leur addiction. Encore faut-il trouver les sites."

Pas simple, mais loin d'être impossible.

Abdoulaye, qui travaille dans le médico-social et habite le XXe arrondissement est plus tempéré : "Il y a des gens qui ont des inquiétudes légitimes, qu'il faut entendre. Il y en a d'autres qui sont en rupture de droits, d'humanité, de traitements dignes. Je suis père de famille, je sais que cohabiter où il y a des usagers de drogues n'est pas simple, mais c'est loin d'être impossible."