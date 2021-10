Temps d'échanges en classe, inauguration de square, cérémonies d'hommage, marche symbolique, ces vendredi 15 et samedi 16 octobre, de nombreux évènements sont prévus à Paris et Conflans en mémoire de Samuel Paty, assassiné l'année dernière.

Des proches et collègues de Samuel Paty le 20 octobre 2020 © AFP / Bertrand GUAY

Le programme est chargé tant le drame a bouleversé le pays tout entier. Pour honorer la mémoire de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie tué le 16 octobre 2020 à l'âge de 47 ans devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine, par Abdoullakh Anzorov, après avoir montré des caricatures de Mahomet en classe à ses élèves, différents évènements sont programmés sur deux jours : des hommages libres dans les établissements scolaires partout en France ce vendredi 15 octobre, mais surtout de nombreuses cérémonies à Conflans-Sainte-Honorine, Eragny-sur-Oise et Paris le samedi 16 octobre.

Souvenir et pédagogie le vendredi 15 octobre

S'il n'y a aucune obligation de la part des établissements et du corps enseignant, le ministère de l'Éducation nationale invite toutes les écoles, collèges et lycées du pays à organiser un moment à la fois d'hommage et de pédagogie autour du drame. Une minute de silence pourra avoir lieu en mémoire de Samuel Paty dans la journée. Une heure de cours pourra également être consacrée à mettre en place un temps d'échange adapté à l'âge des enfants et adolescents : des questionnements sur le rôle des professeurs pour les plus jeunes à des discussions pédagogiques autour de la liberté d'expression et l'esprit critique pour les plus grands. Des supports (poésies, discours, images) sont mis à la disposition des équipes d'enseignants, comme la lettre de Jean Jaurès "Aux instituteurs et institutrices" ou encore une vidéo de l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, sur la laïcité.

Hommage et reconnaissance de la République le samedi 16 octobre

Un an jour pour jour après son assassinat, plusieurs évènements en région parisienne vont ponctuer cette journée. À commencer par une cérémonie d'hommage organisée à 10h par la municipalité d'Eragny-sur-Oise, où vivait Samuel Paty, avec notamment des proches, amis et voisins, et les habitants réunis au gymnase de la Butte. Une fresque sera dévoilée pour l'occasion. Au même moment, au ministère de l'Éducation nationale, une plaque commémorative sera inaugurée par le ministre, Jean-Michel Blanquer, avec la famille de l'enseignant. Le Premier ministre Jean Castex sera également présent et rencontrera les parents du professeur.

L'après-midi, une grande cérémonie est organisée au collège du Bois-d'Aulne de Conflans, l'établissement de Samuel Paty. Accompagné de la famille de l'enseignant, Jean-Michel Blanquer, des représentants du ministère et de l'académie de Versailles, les organisations syndicales, les associations de parents d'élèves, des membres des équipes du collège et des élèves, lui rendront hommage sous forme de prises de parole, de lectures de poèmes ("Liberté" de Paul Eluard) et de slams. Les places étant limitées en raison du contexte sanitaire, tout sera retransmis via des hautparleurs sur le parvis du collège pour ceux qui resteront à l'extérieur. À la suite de cette cérémonie, une marche sera organisée dans la ville jusqu'à la Place de la Liberté. Pendant l'après-midi, Emmanuel Macron accueillera les parents de Samuel Paty pour une rencontre à l'Élysée.

À l'initiative de la Mairie de Paris, en fin de journée. La maire Anne Hidalgo rebaptisera le square Paul-Painlevé, qui se trouve en plein Quartier latin, devant l'hôtel de Cluny et face à La Sorbonne, en square Samuel Paty. Pour permettre à tous ceux qui souhaiteraient se recueillir en sa mémoire, la Ville de Paris ouvrira le square le lendemain dès 9h du matin.