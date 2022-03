Deux mois après la publication du livre choc sur les maisons de retraite Orpea, le journaliste Victor Castanet assure à France Inter recevoir constamment de nouveaux témoignages.

Le logo d'un établissement Orpea à Nantes, le 10 février 2022. © AFP / LOIC VENANCE

Sa publication a eu l'effet d'une bombe. Il y a deux mois, sortait aux éditions Fayard le livre "Les Fossoyeurs", résultat de trois ans d'enquête du journaliste indépendant Victor Castanet, dans les maisons de retraites du groupe Orpea. L'ouvrage met en évidence la priorité accordée à la rentabilité dans une série d'établissements, au détriment des résidents : nourritures et produits d'hygiène rationnés, prise en charge dégradée qui relève parfois de la maltraitance. Le livre pointait aussi les défaillances dans le contrôle de ces établissements en partie financés par des fonds publics.

Nouveaux témoignages et nouveaux éléments

Depuis la sortie du livre, Victor Castanet explique à France Inter avoir reçu "beaucoup" de nouveaux témoignages. À la fois "de familles" mais aussi "de salariés, certains toujours en poste au sein d'Orpea". Ces témoignages "sont venus soit confirmer des éléments que j'avais déjà en ma possession soit m'apporter de nouveaux éléments sur des dysfonctionnements dont je n'avais pas connaissance ou alors que je n'avais pas pu mettre dans le livre." Victor Castanet confie même recevoir des témoignages "tous les jours".

La sortie de son livre a crée une véritable onde de choc, qui dépasse bien largement Orpea. Le journaliste confirme également avoir avoir reçu des témoignages sur des Ehpad publics. "J'ai pu avoir connaissance de dysfonctionnements ailleurs, dans d'autres groupes privés et également dans le public." Cependant, Victor Castanet précise que son "travail de journaliste s'arrête dans le cadre de ce que j'ai pu enquêter. Je ne parlerai et ne parle que du groupe Orpea parce que j'ai fait un travail de fond avec beaucoup de témoignages et de preuves documentés sur le groupe Orpea." Il n'y aura d'ailleurs pas de deuxième livre, confirme-t-il.

Limogeage, plainte de l'État

Victor Castanet constate que "la sortie du livre a fait quand même que l'on s'est intéressé à l'ensemble du secteur". "Je pense que cela va permettre de réfléchir de manière plus globale au manque de moyens, de financement du secteur, au fait de revaloriser le personnel soignant. Tout cela va avoir plus globalement une incidence sur le secteur." Il rappelle d'ailleurs qu'à la Commission d'enquête du Sénat, d'autres groupes sont entendus, notamment Korian.

Au-delà de l'impact sur la réputation du groupe et l'émoi de l'opinion public, "Les Fossoyeurs" a eu des conséquences directes. En interne, puisque le directeur général a été limogé. L'Etat a aussi porté plainte contre Orpea. "Au regard de dysfonctionnements graves qui ont été qualifiés par l'IGAS et l'IGF, nous sommes en mesure de vous dire que l'État porte plainte" annonçait samedi sur France Inter, Brigitte Bourguignon. La ministre de l’Autonomie soulignait ainsi "des manquements sur le plan humain et organisationnel". L'Etat entend également demander le remboursement des aides publiques qui auraient été mal utilisées.

L'Agence régionale de Santé Ile-de-France a dévoilé ce mardi un rapport dans lequel elle impose des changements à l'Ehpad du groupe Orpea des "Bords de Seine", particulièrement visé par l'ouvrage "Les Fossoyeurs". Il est notamment demander de "réorganiser les équipes de jour et de nuit" ou encore "mettre en place des repas enrichis". Depuis la publication, l'ARS IDF a diligenté 90 inspections au sein des Ehpad franciliens, un "programme d'une intensité exceptionnelle", a-t-elle assuré dans un communiqué.

Devant les sénateurs, le PDG d'Orpea prend des engagements

Le nouveau PDG d'Orpea, Philippe Charrier, s'est, de son côté, engagé mercredi devant les sénateurs à "renforcer l'autonomie" des établissements du groupe, mis en cause notamment pour une gestion très centralisée afin de maximiser les bénéfices au détriment du bien-être des résidents. Lors de son audition par la Mission d'information sur le contrôle des Ehpad, il a également évoqué la mise en place de "médiateurs familles" et la volonté de "rapprocher les comités éthiques du terrain". "Tous les reproches et irrégularités qui ont pu nous être reprochés et dont certains sont avérés trouveront des réponses et des solutions", a-t-il insisté, avant d'ajouter : "Nous nous conformerons à toutes les injonctions administratives et judiciaires".

Enfin, Philippe Charrier a aussi annoncé le lancement d'une journée "d'états généraux du grand âge" en mai dans chacun des établissements du groupe, avec des résidents et leurs familles, des élus, la presse locale, qui donneront lieu à des "propositions concrètes".