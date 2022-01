"Tout ce qui est dénoncé dans ce livre, c'est ce que nous vivons, les familles, les avocats, les associations, depuis plus de deux ans", affirme un avocat.

L'établissement Orpéa à Neuilly-sur-Seine © AFP / Alain Jocard

Après la publication d'un livre enquête pointant les dérives au sein des établissements d'Orpéa, leader mondial des Ehpad et des cliniques privés, France Inter a interrogé l'avocat Fabien Arakelian."Ce n'est pas une surprise pour nous. On a trois dossiers qui concernent le groupe Orpéa et notamment un en particulier à Neuilly-sur-Seine", affirme-t-il.

"Les Fossoyeurs", fruit du travail du journaliste Victor Castanet, révèle un système très organisé où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont "rationnés" pour améliorer la rentabilité du groupe d'Ehpad. L'avocat Fabien Arakelian estime pour sa part que ce qui est dénoncé dans ce livre est totalement représentatif de ce qu'il a pu constater au travers des dizaines de plaintes de clients déposées notamment dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis ou encore les Alpes-Maritimes. Il dresse également un constat alarmant sur le traitement de ces plaintes.

FRANCE INTER : Quel est le traitement des plaintes dont vous avez pu être témoin depuis plus de deux ans ?

FABIEN ARAKELIAN : "On commence à avoir un recul certain sur ces plaintes, sur le traitement de ces plaintes et le sort qui leur est réservé. Il y a plusieurs constats que nous faisons au sein de notre cabinet. Pour une grande partie, nous avons obtenu l'ouverture d'enquêtes préliminaires. On parle là d'une quarantaine de plaintes pour ce qui nous concerne, mais également une dizaine d'informations judiciaires. Mais le constat ensuite, c'est que tout cela dort terriblement pour la majeure partie de ces dossiers.

Je ne veux pas jeter le discrédit sur la justice, loin de là, mais j'ai le sentiment qu'on a réagi dans un premier temps de manière salutaire en se disant qu'il y avait un vrai sujet et puis que maintenant ces dossiers ne sont plus considérés comme des dossiers prioritaires. On le voit avec l'actualité, qu'un livre sorte pour mettre en évidence les pratiques dans certains de ces établissements pour qu'on vienne reparler de ce sujet alors que ce qui est dénoncé dans ce livre, c'est ce que nous dénonçons de notre côté depuis plus de deux années."

Il y a des plaintes qui ont déjà fini par être classées sans suite ?

"Un certain nombre de plaintes classées sans suite sont en fait en lien avec le Covid et à la gestion du Covid mais encore une fois, il y a eu majoritairement des ouvertures d'enquêtes préliminaires et des informations judiciaires mais qui ont parfois nécessité de véritables parcours du combattant. Je vais vous donner un exemple : sur la première des plaintes qui a été déposée avec constitution de partie civile au sein d'un établissement qui a fait parler de lui à Mougins (Etablissement Korian). Il se trouve qu'il y a des consignations qui ont été fixées avec des montants tout à fait exorbitants pour dissuader finalement les parties civiles d'avoir accès à un juge d'instruction. On en est à faire appel à des montants de consignation."

Avez-vous reçu des plaintes concernant le groupe Orpéa ?

"Ce n'est pas une surprise pour nous. On a trois dossiers qui le concerne et notamment un en particulier (à Neuilly-sur-Seine) où l'on est en attente de la décision du procureur et l'on espère que tout cela va conduire à l'ouverture à minima d'une enquête préliminaire et au mieux d'une information judiciaire.

Notre plainte vient refléter tout ce qu'il y a dans ce livre mais encore pire ! J'ai par exemple sous les yeux le bulletin d'intervention des pompiers qui viennent dire que la personne qui est décédée dans ce dossier avait été retrouvée à 9H45, inconsciente dans son lit, non vue depuis la veille. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les pompiers qui l'ont écrit. Tout ce qui est dénoncé, c'est ce que nous vivons, les familles, les avocats, les associations, depuis plus de deux ans."

Avez-vous discuté avec les policiers chargés de ces enquêtes ? Ils observent que les dossiers et les plaintes s'accumulent.

"Bien sûr. Et encore une fois, ils font un travail extrêmement difficile. Ce qui est clair, c'est que quand nous avons été reçus avec des familles dans des services spécialisés, le travail est bien fait. Simplement, je vois et j'entends que ces dossiers ne sont pas prioritaires. Mais allez expliquer à ces familles qui ont perdu des proches dans des conditions qui sont totalement intolérables que leur dossier n'est pas prioritaire, personne ne peut l'entendre. Personne. Pour Neuilly sur Seine, on sait que le commissariat est totalement sous l'eau. Mais ça devrait être donné à un service spécialisé ! Ce qui s'est joué dans les Ephad, on le martèle, c'est un scandale de santé publique au sein de la crise sanitaire. On doit judiciairement mettre l'artillerie lourde. On rigolait quand un certain nombre d'avocats dont moi-même disions que nous étions au même niveau que le scandale du sang contaminé. Mais c'est bien ça. C'est juste dramatique. On est conscient que ça va être un gros combat et on ira au bout."