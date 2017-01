L'acteur Arnold Schwarzenegger, ex-gouverneur présente à partir de ce lundi l'émission The new celebrity apprentice en remplacement de Donald Trump, élu président des Etats-Unis.

The new celebrity apprentice : Schwarzenegger prend la relève de Trump © Reuters / PHOTOGRAPHER: Danny Moloshok

La nouvelle était annoncée depuis plus d'un an. Schwarzenegger, ex-Terminator, ex-gouverneur républicain de Californie, ex-Monsieur Univers, remplacera Donald Trump à la présentation de l'émission The new celebrity apprentice (ex-the Apprentice) dès ce lundi 2 janvier. Les candidats de "the nex celebrity Apprentice" sont en compétition les uns avec les autres pour lever le maximum de fonds pour une oeuvre de charité.

Traduction : "un nouveau boss est arrivé. Retrouvez-moi dans the new celebrity apprentice le 2 janvier"

Si le concept de l'émission a été créé par le britannique Mark Burnett, Donald Trump a été impliqué dès la début du projet en tant que coproducteur. Mais NBC a rompu ses relations avec Donald Trump en 2015 à la suite de ses propos durant la campagne, en annonçant que Miss USA et Miss Univers ne seraient pas diffusées sur son réseau. Mais Trump avait déjà annoncé qu'il quittait The Apprentice pour se consacrer à sa campagne. Mais la chaîne continuera de diffuser the Apprentice dont Trump est le producteur exécutif.

Traduction : "penser comme moi, c'est toujours viser le plus haut".

Arnold n'a pas voté Trump...mais le soutient maintenant

L'ironie veut que Schwarzenegger remplace Trump. Les deux hommes sont tous deux issus du monde du business et du show business avant de se lancer en politique. Et Schwarzenegger aurait d'ailleurs été consulté par Trump pour obtenir des conseils sur la transition en politique, a lâché l'homme d'affaires après la révélation de ses propos sur les femmes. Il a annoncé qu'il ne voterait pas Trump dans une lettre qu'il a twittée en octobre dernier :

Traduction du tweet de Schwarzenegger du 8 octobre 2016 : "même si je suis fier d'être Républicain, il y a une qualité que je mets au dessus de tout : être Américain. Ci-dessus mes explications". Dans cette lettre, il dit à ses collègues républicains qu'il est de leur devoir de choisir leur pays plutôt que l'étiquette de leur parti." Sous entendu : ne votez pas Trump.

Schwarzenegger a expliqué plus récemment dans une interview à NBC qu'en tant qu'écologiste, il ne pouvait pas voter Trump. Mais dans la même interview, il dit aussi que maintenant que Trump est élu, il faut le soutenir., et qu'il espère qu'il parviendra à rassembler républicains ET démocrates.

Colère des féministes

Célèbre avocate défenseure de la cause des femmes, qui a défendu plusieurs femmes ayant accusé Trump de harcèlement, Gloria Allred s'émeut de voir Schwarzenegger arriver à la tête de the new celebrity apprentice, après Trump. Elle rappelle que l'ex Terminator a lui aussi été accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel.