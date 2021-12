Le variant Omicron est pour l'instant encore minoritaire en France mais le gouvernement craint sa propagation à grande vitesse dans les prochains jours. L'Île-de-France et Paris semblent particulièrement touchés.

Une femme travaille dans un chalet de dépistage du Covid-19 et effectue des tests antigénique à Strasbourg. © AFP / Martin Lelievre

Face à la vague de cas de Covid liés au variant Omicron qui touche la France à son tour, le gouvernement a annoncé un conseil des ministres exceptionnel lundi, avec l'espoir d'adopter le pass vaccinal dès la mi-janvier. La France entre "dans une période de turbulences avec Omicron", mais "si le variant accélère, nous accélérons aussi", a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mardi à l'issue d'une visioconférence entre le Premier ministre Jean Castex et les associations d'élus locaux sur ce pass nouvelle version. Le temps presse : le variant Omicron du coronavirus devrait devenir majoritaire entre Noël et le Nouvel An, d'après le ministre de la Santé, Olivier Véran, interrogé mercredi matin par BFMTV et RMC.

1. "Probablement" plus de 20% des contaminations

Environ 20% des cas positifs au Covid-19 relèvent désormais du variant très contagieux Omicron, qui ne représentait que 10% des contaminations en fin de semaine, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "Au niveau national", a-t-il précisé mardi soir, "l'estimation actualisée de la circulation du variant Omicron fait état de 20% des cas positifs qui relèveraient de (ce) variant."

Il "est nettement plus contagieux que tout ce qu'on a connu : il se développe 70% plus rapidement que les variants précédents et, tous les deux à trois jours, le nombre de cas double", a précisé Gabriel Attal, et devrait être majoritaire dans le nombre total de cas de contaminations, "entre Noël et le Nouvel an", a estimé le ministre de la Santé mercredi matin.

2. Seulement 748 cas officiellement séquencés...

Difficile de se fier uniquement au décompte du nombre de cas séquencés : Santé publique France comptait mardi 748 cas formellement identifiés en France. Mais cette méthode de détection prend du temps, beaucoup trop par rapport à la progression du variant. C'est à travers la technique du criblage, qui se fait en même temps que le test PCR par le laboratoire et par comparaison avec les autres variants, qu'on sait aujourd'hui que si aucune mutation n'est décelée, il s'agit potentiellement de Omicron.

Selon les chiffres fournis par Santé publique France, on suspecte qu'Omicron représente jusqu'à 10,3 % des cas positifs en France. Cela correspond à la proportion de tests criblés n'ayant pas la mutation L452R (non présente sur Omicron, mais présente sur Delta). Mais en raison d'un changement de protocole, la part des tests PCR qui subissent un criblage est de moins d'un sur trois.

3. ... Mais plus d'une contamination sur trois à Paris

Dans la capitale, "plus d'une contamination sur trois" est donc liée à Omicron a indiqué mardi soir le porte-parole du gouvernement. Au-delà, c'est en Île-de-France que l’on retrouve la part la plus importante de suspicions de ce variant. À Paris, 34,4% des cas détectés son probablement dus à cette nouvelle souche. Omicron est aussi très présent en Seine-et-Marne (26,6%), dans le Val-de-Marne et les Yvelines (23,1%), les Hauts-de-Seine (21,4%) et l’Essonne (20,3%).

4. Un cas sur cinq dans la Nièvre et les Hautes-Alpes

Cette souche du Covid-19 semble aussi s’installer dans certains départements au-delà de la région francilienne, comme la Sarthe où l'on retrouve le deuxième plus fort taux au niveau national. 29,1% des tests positifs sont suspectés d’être des cas du variant Omicron. Trois autres départements ont plus d’un cas sur cinq recensés avec des suspicions d’Omicron : le Puy-de-Dôme, la Nièvre et les Hautes-Alpes.

5. Une dizaine de département en alerte

Dans l’Ouest, six départements commencent à voir le taux de cas suspects augmenter, notamment dans les Pays de la Loire, en Charente-Maritime, en Vendée, dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Entre 10% et 15% des cas positifs sont potentiellement attribués à Omicron.

Le nombre de nouveaux malades infectés par le variant prend également une part de plus en plus importante dans deux départements bretons : les Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine.

6. 100.000 contaminations par jour d'ici la fin de l'année

Le nombre de nouvelles contaminations par le coronavirus responsable du Covid-19 devrait atteindre les 100.000 par jour d'ici la fin de l'année, avec la propagation du variant Omicron, plus contagieux, a prévenu mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

7. Plus de 1.000 cas pour 100.000 habitants chez les 20/39 en Île-de-France

Très élevée au niveau national (545 cas hebdomadaires en moyenne pour 100.000 habitants), l'incidence l'est encore plus chez les jeunes. "Sur les 20 à 39 ans, et notamment les 20 à 30 ans, on a une explosion des contaminations depuis quelques jours, ce qui fait augmenter globalement le chiffre des contaminations en France", observe Guillaume Rozier, le fondateur de CovidTracker et de "Vite Ma Dose", interrogé par franceinfo. Il est de 776 cas pour 100.000 habitants chez les 20-39 ans, à l'échelle nationale, 1.024 pour l'Île-de-France, et 1.621 pour 100.000 habitants rien qu'à Paris, un niveau record.