Le protocole sanitaire en entreprise vient d’être modifié, pour y intégrer des précisions sur le pass sanitaire. Dans quelles entreprises va-t-il être appliqué ? Qui va contrôler le pass sanitaire des salariés ? Quelles sanctions en cas de refus de présenter le QR code ?

Plusieurs salariés vont devoir se munir d'un pass sanitaire pour continuer de travailler © AFP / Ugo Padovani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A compter du 30 août, certains salariés devront justifier d’un pass sanitaire pour continuer de travailler. Pour donner des précisions sur son utilisation, le ministère du Travail vient d'actualiser son protocole sanitaire pour les entreprises. Le titre VI de ce texte encadre l'utilisation de ce pass en entreprises. Une "Foire aux questions" a aussi été diffusée pour répondre aux questions des professionnels. Voici en sept questions, ce qui va changer dans les entreprises avec l'arrivée du pass sanitaire.

Dans quelles entreprises le pass sanitaire sera-t-il appliqué ?

En France, "le choix a été fait de réserver l’usage du pass sanitaire à certains lieux ou évènements présentant un risque de diffusion épidémique élevé", précise le ministère du Travail. Les salariés travaillant dans les établissements recevant du public devront donc montrer pate blanche pour continuer leur activité. Cela concerne notamment "les salles de concert et de spectacle, cinémas, musées et salles d’exposition temporaire, festivals, événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air), établissements sportifs clos et couverts, établissements de plein air". Discothèques, clubs, bars dansants, et lieux de santé sont aussi concernés.

Les agents de la SNCF, en contact avec le public sur des trajets longues distances en TGV ou Intercités, sont aussi soumis à ce pass. En revanche, les personnes qui travaillent dans des concessions automobiles, aux guichets des banques ou encore à La poste n'auront pas besoin de s'en munir pour aller au bureau.

Qu'est-ce qu'on entend par "pass sanitaire" ?

Pour les autorités, le pass sanitaire doit afficher "soit le résultat d'un examen de dépistage PCR", d'un test antigénique ou d'un autotest "réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé datant d’au plus 72 heures", soit "un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19". Dernière possibilité, comme le précise le ministère du Travail : la présentation d'une contre-indication médicale à la vaccination. Cette attestation se substitue alors au reste des documents précités.

Qui va contrôler le pass sanitaire des salariés ?

Selon le protocole, ce sont les employeurs qui sont en charge de ce contrôle. A eux "d’habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils doivent également tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes", détaille le texte. Dans chaque entreprise, "un référent " doit être désigné afin de faire respecter les règles sanitaires dans leur ensemble. Dans les petites structures, il pourra s’agir du dirigeant.

Et les salariés qui ne travaillent pas sur site ?

C’est la principale précision de ce nouveau texte. Les employés dont le patron n’est pas sur site, comme le personnel d’entretien ou le service de sécurité, devront être contrôlés par le responsable du site.

Quelles sanctions en cas de non présentation du pass?

Les salariés soumis au pass sanitaire devront le présenter au plus tard le 30 août. Ceux concernés par l'obligation vaccinale, comme les soignants, bénéficient d'un délai supplémentaire. Mais au-delà du 16 octobre, le ministère du Travail précise qu'ils ne pourront plus travailler.

Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération. Le texte précise que, trois jours après cette suspension, le chef d’entreprise devra convoquer son employé pour un entretien "afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation".

Et la conservation des données ?

Selon le Règlement Général sur la Protection des Données, l'employeur ne peut pas faire une copie du justificatif, ni du QR code de ses employés. Il peut en revanche retranscrire sur liste le résultat de l’opération de vérification, soit l’information selon laquelle le pass est valide ou non. Il peut, s'il le souhaite, "délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée".

Concernant l'obligation vaccinale, "la loi autorise l’employeur, ou l’agence régionale de santé compétente le cas échéant, à conserver le résultat du contrôle du justificatif de statut vaccinal", explique le ministère.

Les salariés vulnérables peuvent-ils revenir sur site ?

Le protocole leur permet enfin de revenir sur site s’ils sont vaccinés. Ils étaient, jusqu’à maintenant, maintenus en télétravail autant que possible. Ces personnes pourront bénéficier de mesures de protections renforcées, comme l’installation d’un bureau individuel. Si le télétravail n’est pas envisageable, que le salarié est jugé trop à risque et qu’il justifie d’une contre-indication à la vaccination, il sera possible de le placer en activité partielle ou en arrêt de travail. A lui de présenter un certificat d’isolement fourni par un médecin traitant, de ville ou du travail. Un décret en ce sens doit être publié dans les jours à venir.

Et l’obligation vaccinale ?

Le protocole sanitaire en entreprise, revient sur un point qui ne concerne que le personnel évoluant dans les établissements de santé : l'obligation vaccinale. Cette dernière est entrée en vigueur le 9 août mais une période transitoire est tolérée. Les travailleurs, principalement des soignants, ont jusqu’au 16 octobre 2021 pour présenter un schéma vaccinal complet, d’ici là ils devront présenter un test de dépistage négatif de moins de 72 heures. Précision du ministère du Travail, "les dispositions relatives à l’obligation vaccinale s’imposent de par la loi aux employeurs comme aux salariés. A ce titre, elles n’ont pas à figurer dans le règlement intérieur des établissements".